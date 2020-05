Summertime, tutte le canzoni della serie tv

L’estate con la sua carica travolgente, un amore tormentato tra adolescenti e la musica che trasmette dallo schermo le emozioni di Summer, Ale e dei loro amici. Nel mood of life di “ Summertime ”, la serie Netflix ispirata al cult “Tre metri sopra il cielo” di Federico Moccia, è la musica a giocare un ruolo da protagonista. A curare la colonna sonora degli otto episodi è Giorgio Poi ( chi è ), il cantautore di Vinavil reduce dalla collaborazione con Jovanotti al Jova beach party . “Vista l'ambientazione ho pensato di utilizzare un set da spiaggia, ricorrendo a chitarre classiche, shaker, piccole tastiere e percussioni” ha sottolineato il cantautore. Per raccontare i diversi stati d’animo che emergono nella serie ha aggiunto “elementi come pianoforte, archi e sintetizzatori” per restituire un effetto fortemente melodico. La musica è così importante nella serie da spingere la piattaforma streaming che l’ha prodotta a creare una playlist con le principali canzoni incluse nella serie.

Gli artisti presenti nella colonna sonora di Summertime

Summertime si presenta agli spettatori con le note di "Estate" di Bruno Martino per poi continuare in un’atmosfera vintage, che si lega alle spiagge bianche di Marina di Ravenna, con “Il cielo in una stanza” cantata da Mina. Nella serie anche un altro classico estivo ,“Il mondo” di Jimmy Fontana a suggellare il finale del terzo episodio. Tre canzoni presenti in Summertime per restituire il carattere schivo dell’introversa Summer che delle adolescenti contemporanee ha ben poco. La protagonista femminile della serie odia l’estate e il brano che accompagna il suo esordio è l’"Estate dimmerda" di Salmo. “Missili” di Frah Quintale cristallizza una scena fondamentale che rievoca Step e Babi, è la colonna sonora di un giro in moto di Summer e Ale. Nonostante il mix di generi musicali, il soundtrack della serie ha dichiaratamente un’anima indie e Itpop. “Mancarsi” dei Coma_Cose è tra le canzoni più ascoltate di Summertime e si lega al dolore di Dario, l’amico fraterno di Ale che piange per amore. Molto apprezzata tra le canzoni della serie Netflix anche “Summertime” reinterpretata da Raphael Gualazzi. Nella colonna sonora della serie anche i successi di Giorgio Poi “Vinavil” e “Leoni” in featuring con Francesca Michielin. Presenti nella playlist di Summertime su Spotify anche artisti come Franco126, Achille Lauro e Tommaso Paradiso.

Ricco di talenti esordienti il cast di “Summertime”. Già idolo delle teen, Ludovico Tersigni interpreta Ale, Alessandro Alba. Coco Rebecca Edogamhe è Summer, la protagonista femminile. Amanda Campana e Andrea Lattanzi sono Sofia e Dario, gli amici di Summer ed Ale, coprotagonisti e molto presenti nel fil rouge della narrazione.

La colonna sonora di Summertime

Di seguito la lista integrale delle canzoni di Summertime presenti nella playlist su Spotify: