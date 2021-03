“Summertime 2”: indiscrezioni e cast

approfondimento

Come si evince dalle prime clip distribuite, le vicende di “Summertime 2” ruoteranno ancora una volta intorno al gruppo di amici formato da Alessandro (Ludovico Tersigni), Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Dario (Andrea Lattanzi), Sofia (Amanda Campana) ed Edoardo (Giovanni Maini), e a ciò che succederà durante le loro settimane di vacanze sulla Riviera Romagnola, tra amori, amicizie e incomprensioni familiari.

Confermata anche la partecipazione di Alicia Ann Edogamhe (sorella di Coco Rebecca anche nella vita reale) e della cantautrice Thony come madre delle due ragazze.

La prima stagione ha fin da subito raccolto il successo del grande pubblico per la freschezza dei personaggi e per il clima spensierato offerto dalla serie. Molto apprezzata era stata non solo la scelta registica, con un’eccellente fotografia, ma anche quella di far conoscere al grande pubblico un parterre di artisti che hanno collaborato alla colonna sonora. Come si preannuncia dal trailer appena condiviso, anche la seconda stagione lascerà infatti grande spazio a brani indie del nuovo cantautorato italiano, così come ai classici nazionali.

Come nella prima stagione, anche in “Summertime 2” non mancheranno gli spunti di riflessione legati al modo di esprimersi della Generazione Z. L’importanza di non dimenticarsi mai delle proprie origini, e di essere liberi di vivere per come si è, senza farsi abbattere dai cattivi giudizi della gente.