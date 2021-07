1/17 @Pixabay

Si terrà all’Arena di Verona, per il secondo anno consecutivo, la fortunata rassegna musicale “Heroes” che, per due serate porterà sul palco dell’anfiteatro italiano alcuni tra i cantanti più in voga e ascoltati del momento. L’evento, in programma per il prossimo venerdì 17 e sabato 18 settembre, si terrà live ed eccezionalmente in streaming sulla piattaforma LIVENow.

