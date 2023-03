1 Maggio, a Potenza la manifestazione nazionale dei sindacati

Economia

Pa, Zangrillo: 156mila assunti nel 2023. Sindacati: Servono rinnovi

Durante un question time al Senato, il ministro per la Pubblica amministrazione ha dichiarato di essere pronto ad aggiungere 450mila nuove persone entro il 2025 nel settore del pubblico impiego. Ma Cgil, Cisl e Uil, come le altre associazioni di categoria, rimarcano come sia prioritario l'adeguamento dei salari degli attuali dipendenti, prima del passaggio a un piano di integrazione del personale

L’impegno del governo sulla Pubblica amministrazione c’è. A ribadirlo è stato il ministro Paolo Zangrillo che, durante un question time in Senato, ha sottolineato l’impegno dell’esecutivo ad assumere 156mila persone già nel 2023 e fare lo stesso anche nel 2024 e nel 2025, portando così le nuove unità a 450mila. “Per rafforzare la capacità amministrativa della Pa dobbiamo innanzitutto puntare su un reclutamento di qualità”, ha dichiarato Zangrillo

LE LINEE GUIDA – Come ha dichiarato il ministro a Palazzo Madama, “si tratta di una possibilità di introdurre nel sistema pubblico personale giovane, qualificato e motivato, reclutato con procedure innovative e attraverso la valutazione non più soltanto delle conoscenze, ma delle competenze trasversali. A breve pubblicheremo le linee guida destinate alla selezione del personale non dirigenziale, mentre quelle per il personale dirigenziale sono state adottate già lo scorso anno"