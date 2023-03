Sindacati annunciano una mobilitazione unitaria, si parte dal fisco

Economia

Ne ha parlato il viceministro all’Economia Maurizio Leo nel corso di un video in diretta con 'Il Sole 24 Ore': 'Abbiamo quattro aliquote Iva. Quella del 4% non la si può toccare, quelle del 5 e del 10 sì. Oggi una bottiglia d’acqua ha il 22%, si può riportare al 10%. Si può rivisitare l’aliquota della carne e del pesce. O ancora pensare a un’aliquota zero per i prodotti dell’infanzia o per beni di prima necessità'