Cgil, Landini sarà confermato segretario: "Sindacato non è mestiere"

Il segretario generale pronto a guidare il sindacato per un secondo mandato. Aprendo il discorso al Palacongressi di Rimini dice: "Siamo una bella organizzazione perché siamo fatti di uomini e donne vere che credono in quello che fanno". Ieri l’intervento di Giorgia Meloni che ha ribadito il no al salario minimo e al reddito di cittadinanza

Genitori Regeni: nostra battaglia fino a verità

Questa mattina i genitori di Giulio Regeni, in un collegamento con il congresso della Cgil, hanno ricordato il figlio ucciso in Egitto sette anni fa: "Grazie per l'ascolto, di cui abbiamo molto bisogno, e per il sostegno fin dall'inizio della nostra battaglia per ottenere verità e giustizia. Giulio era un ricercatore, non era altro. Oggi avrebbe 35 anni. Il suo interesse era per i lavoratori e per il mondo dell'economia, per la vita delle persone che lavorano", ha sottolineato la mamma Paola, rivolgendo "un grande pensiero ai giovani, che ricercano e di cui abbiamo bisogno. Non lasciamoli andare via". L'obiettivo di Giulio "era dare un contributo al miglioramento della società attraverso lo studio e il lavoro. Ringraziamo per il sostegno e vi chiediamo di starci ancora vicino nel cammino verso verità e gustizia", dice il papà Claudio Regeni, tra gli applausi dalla sala. "Sono sette anni che inseguiamo la verità e che pretendiamo una verità processuale per il sequestro, la tortura e l'omicidio di Giulio. È un morto sul lavoro", afferma la legale della famiglia, Alessandra Ballerini, aggiungendo che "con i dittatori non possiamo collaborare".



L’intervento di ieri di Giorgia Meloni

Ieri Giorgia Meloni è stata la prima presidente del Consiglio - e di un governo di centrodestra - a presentarsi dopo 27 anni all'assise del sindacato. Nel suo discorso di mezzora non ha fatto passi indietro o concessioni sul reddito di cittadinanza, stroncato, o sul salario minimo, definito "inefficace". E tantomeno su quella riforma del fisco appena approvata e bocciata "troppo frettolosamente da alcuni". La platea l’ha ascoltata in silenzio e la premier ha offerto la promessa di un "ascolto senza pregiudizi". Proprio quello che secondo il sindacato finora non c'è stato. Qualche timido battimano è arrivato solo quando ha citato "l'inaccettabile" assalto alla Cgil da parte "di esponenti di estrema destra". Scesa dal palco è rimasta ancora una mezz'ora, in un colloquio a tu per tu con Landini che a Palazzo Chigi definiscono "franco e cordiale”.