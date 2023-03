5/13 ©Ansa

Potrebbero invece scendere a zero gli assorbenti e alcuni prodotti per l'infanzia che al momento sono al 5%: latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli

Riforma fiscale, cosa c'è nel disegno di legge delega