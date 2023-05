Concerto Primo Maggio Roma, la scaletta dei cantanti

Ecco chi saranno gli oltre 50 artisti attesi sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano per celebrare la Festa dei Lavoratori in compagnia dei conduttori Ambra Angiolini e Fabrizio Biggio

Oltre 50 artisti sono attesi sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma per le 9 ore di parole e musica della 33ª edizione del Concerto del Primo Maggio (SEGUI LA DIRETTA), promosso da Cgil, Cisl e Uil e prodotto e organizzato da iCompany. Per il sesto anno consecutivo conduce la kermesse musicale Ambra Angiolini, affiancata dall'attore e comico Fabrizio Biggio, noto soprattutto per la sitcom I soliti idioti. Lo slogan dell'edizione 2023 “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” omaggia la Costituzione italiana in occasione dei 75 anni dall’entrata in vigore e celebra la Festa dei Lavoratori per sollecitare consapevolezza sui temi della vita sociale proprio a partire dal diritto-dovere del lavoro, con attenzione alle nuove generazioni. Tra le esibizioni più attese, quella di Ligabue, che ritorna al Concertone dopo 17 anni, e di Piero Pelù, che si esibirà con la star internazionale di reggae Alborosie, e ancora gli artisti amatissimi dalla Generazione Z come Lazza, Ariete, Gaia, Carl Brave, Tananai, Fulminacci e Mr. Rain.