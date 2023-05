Primo Maggio, il Concertone in Piazza San Giovanni a Roma. FOTO

6/12 Instagram: @primomaggioroma

Ciliari, salito sul palco per condividere il brano Giornata di Merda e tutte le volte in cui ci sentiamo inadatti, ha ribadito che l'amore non deve mai essere messo in discussione o essere usato come alibi per discriminare, perché non è mai un'offesa

Primo Maggio, Levante e Mara Sattei nella line up del Concertone