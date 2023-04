Concerto del Primo maggio, Ligabue torna dopo 17 anni

Il rocker emiliano annuncia sui social e con un'intervista al Corriere la sua presenza sul palco di Piazza San Giovanni: "Non vedo già l'ora" Condividi

A due giorni dal Concerto del Primo Maggio di Roma, arriva la notizia che in molti aspettavano da 17 anni. Luciano Ligabue tornerà a esibirsi sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano dopo una lunga assenza dall'evento promosso ogni anno da Cgil, Cisl e Uil, prodotto e organizzato da iCompany, che verrà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia.

"Non vedo l'ora" Ad annunciarlo è stato lo stesso Ligabue attraverso i suoi profili social e con un'intervista sul Corriere: "Ciao a tutti! Il Primo Maggio sarò a Roma. Non vedo già l'ora. Ciao, ci vediamo lì", afferma in un video visibile sul suo canale Instagram che trovate embeddato in fondo a questo articolo. leggi anche Riderai, il testo del nuovo singolo di Ligabue

UN ATTO DI PRESENZA Intervistato dal Corriere, Ligabue ha spiegato che si tratta di una "decisione presa dopo l'ennesimo 'perché no?' (e sono stati tanti nella mia carriera) che mi sono chiesto. Il Primo maggio resta sempre la festa di tutti i lavoratori e come tale è sempre una delle mie preferite. E se faccio fatica a chiamare 'lavoro' lo scrivere canzoni e cantarle su un palco è pur sempre vero che nei miei anni fra i venti e trenta, di 'lavori veri' ne ho fatti parecchi e magari la mia passione per questa festa si è formata proprio lì. Detto questo, le canzoni e i loro autori non possono risolvere problemi così complessi ma un atto di presenza è pur sempre qualcosa". leggi anche Ligabue 30 anni in un giorno: un viaggio lungo trent'anni diventa film

A LUGLIO NEGLI STADI Ligabue è reduce da impegni decisamente importanti. Due concerti sold out a Roma e Milano e la presentazione dell'ultimo singolo Riderai, uscito il 28 aprile per anticipare il nuovo album di inediti annunciato per il prossimo autunno. A luglio Ligabue sarà impegnato in altre due date, sempre a Milano e Roma, ma stavolta negli stadi: a San Siro il 5 e all'Olimpico il 14. vedi anche Ligabue 30 anni in un giorno, il trailer del film

"RIDERAI È UNA SPECIE DI PROMEMORIA PER CHI LO VUOLE" Sul suo ultimo singolo, nella stessa intervista al Corriere della Sera già citata, Ligabue ha detto: "Certo, non arriveremo a ridere delle condizioni sociali in cui stiamo versando, ma mi piacerebbe che Riderai diventasse una specie di promemoria e che permettesse, a chiunque lo volesse, di ricordarsi di ridere o di alleggerirsi da ansie personali eccessive prima del tempo previsto". vedi anche Guarda la playlist video di Sky a tema musica

