Ligabue 30 anni in un giorno, il trailer del film

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissima pellicola-evento che uscirà nelle sale cinematografiche il 20, 21 e 22 marzo 2023. È l'appuntamento che Luciano Ligabue offre i propri fan per festeggiare i trent'anni di carriera, con un film dedicato all'evento di Campovolo 2022. Non un semplice film del concerto ma il racconto di una vera e propria festa epocale, che celebra inoltre la voglia di tornare assieme ai grandi eventi dopo lo stop della pandemia Condividi

È uscito il trailer ufficiale dell'attesissimo film Ligabue 30 anni in un giorno, la pellicola-evento che uscirà nelle sale cinematografiche il 20, 21 e 22 marzo 2023. È l'appuntamento che Luciano Ligabue offre i propri fan per festeggiare i trent'anni di carriera, con tre giornate esclusive di musica live sul grande schermo. Il film è dedicato all'evento di Campovolo 2022. Non un semplice film del concerto ma il racconto di una vera e propria festa epocale. Il concerto di Campovolo 2022, di fronte a oltre 100mila fan, è stata un’esplosione di entusiasmo e di voglia di condividere emozioni forti a contatto con gli altri, dopo il lungo stop causato dalla pandemia.

Il 4 giugno scorso il cantautore di Correggio è tornato sul palco a distanza di due anni dall’ultimo concerto (due anni di pausa forzata, legati appunto all’emergenza sanitaria). Ora l’incredibile esperienza di quella serata arriva al cinema.



La suddetta festa si è tenuta a Campovolo, nella nuova RCF Arena di Reggio Emilia, per celebrare tre decenni di carriera di colui che i suoi affezionati chiamano amichevolmente “Liga”.



Ligabue 30 anni in un giorno non è una semplice registrazione del concerto, ma il racconto di trent’anni di carriera.

È presentato da Marco Belardi: è una produzione Friends&Partners e Riservarossa, in collaborazione con VISION DISTRIBUTION, in collaborazione con Claudio Maioli per Riservarossa Srl e Ferdinando Salzano per Friends&Partners SpA.



Un film ricco di momenti live e di retroscena

approfondimento Luciano Ligabue, il film 30 anni in un giorno arriva al cinema Ligabue 30 anni in un giorno è ricco di momenti live, di riprese delle fasi di preparazione, di numerosi retroscena e di vere e proprie chicche che rendono la pellicola un gioiellino per il folto stuolo di fan di Luciano Ligabue.



Il film alterna spezzoni dell'incredibile giornata celebrativa dei trent'anni di Ligabue alle parole dello stesso cantante, che ripercorre la sua vita professionale, artistica e, in generale, la sua vita a tutto tondo. Luciano Ligabue racconta in prima persona la sua rosea carriera, partendo dagli esordi fino ad arrivare al grande successo, che continua imperterrito anche oggi. Per artisti del calibro del Liga, infatti, la vita privata è imprescindibile dal suo lavoro, anche perché parliamo di un musicista (che è stato anche regista di numerose pellicole da chapeau, ricordiamolo) che non ha mai considerato un lavoro quello che fa, ma semmai una missione.



Nella pellicola ci sono tanti interventi (musicali e non) di amici e colleghi

approfondimento Ligabue, nella notte di Campovolo riaccende i sogni di rock and roll Oltre alle affermazioni del grande protagonista Luciano Ligabue, ci sono tanti interventi di amici e colleghi che gli sono stati a fianco in questa avventura musicale trentennale.

Chiaramente non mancheranno all'appello alcuni dei momenti top del concerto a Campovolo, per esempio quelli in cui il cantautore di Correggio è stato raggiunto da mostri sacri della musica italiana, per lui cari amici che hanno segnato la sua vita su e giù da un palco, per citarlo: da Elisa a Francesco De Gregori, da Eugenio Finardi a Loredana Bertè, da Gazzelle a Mauro Pagani, tanti protagonisti delle sette note nostrane rendono questo film ancora più prezioso.



