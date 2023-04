13/23 ©Getty

"Il Pd ha sfornato non so quanti decreti salva-Ilva: siamo un'occasione per il Pd, per un nuovo sindacalismo, una nuova sinistra italiana, finché ci vedranno come quattro scappati di casa che se la cantano e se la suonano, non avremo voce né rappresentanza", ha proseguito Riondino. Per il decimo compleanno della manifestazione si esibiranno anche Nino Frassica e la Los Plaggers Band

