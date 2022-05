Samuele Bersani in autobus, i passeggeri cantano Spaccacuore. VIDEO

Sabato 29 maggio, l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), ha ospitato il concerto di Brunori SAS. E nel pubblico c’era anche un collega del cantautore, Samuele Bersani, che ne ha approfittato per godersi lo spettacolo. Per tornare a casa, Bersani ha deciso di prendere l’autobus. E nonostante avesse la mascherina FFP2 sul volto, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, è stato riconosciuto dagli altri passeggeri che hanno iniziato a intonare le sue canzoni.

Bersani, quasi commosso, ha ascoltato e si è goduto il momento. E anche se non possiamo vedere la sua bocca, i suoi occhi sorridono. Nel video che potete vedere in alto su questa pagina sentite qualche secondo di Spaccacuore, ma i passeggeri dell’autobus hanno cantato anche altre canzoni, tra cui Giudizi Universali. Una sorpresa per loro ma anche per il cantautore, che si è goduto tutto l’affetto che il pubblico e gli amanti della musica italiana nutrono per lui e per la sua straordinaria carriera.