La Prima Estate, la “Pop life” di Luca De Gennaro, tra Duran e .Paak

Luca De Gennaro, dj, giornalista e Speaker Radio Capital, è soprattutto un amante della musica, oltre ad esserne un vero esperto. A “La Prima Estate Talk” ha raccontato il suo ultimo libro “Pop life. 1982 – 1986 i cinque anni d’oro della musica”. Insieme a lui abbiamo guardato a quel periodo così creativo, che ancora oggi è molto influente, e ai suoi protagonisti (e parlato dei Duran, Prince e Anderson .Paak). E sottolineato quanto, oggi come non mai, è fondamentale un’educazione musicale

Se siete degli appassionati di musica, non potete non leggere il suo ultimo libro. E se poi vi capita di chiacchierare insieme a lui, ancora meglio. Perché con Luca De Gennaro si può partire da una canzone, ma anche da una nota, o forse anche un semplice aneddoto, e rendersi conto di aver già visto volare – letteralmente – il tempo. Partiamo da un presupposto: Luca De Gennaro vive di musica e con la musica, quindi prima di essere un dj, uno speaker, un giornalista e l’apripista vero di MTV Italia, è soprattutto un grande appassionato. Ed è questo l’ingrediente magico che rende le conversazioni con lui ancora più speciali. La nostra, sulla terrazza della Santeria Belmare, in una mattinata pre-concerti de La Prima Estate, inizia con una frase che mi ha detto Moby qualche settimana fa (che De Gennaro ha portato a Bari, nel 2009, per un concerto di MTV Italia), proprio in merito al periodo musicale raccontato in “Pop life”.

Gli Anni Ottanta frivoli? Assolutamente no: sono stati ricchissimi, e vi spiego perché



Tanti ricordi, tantissimi che hai voluto mettere nero su bianco: perché hai voluto condividere parte della tua vita, e non solo musicale, in questo libro? “In una chiacchierata con alcuni amici, uno di loro dice: ma vi rendete conto che tra il 1983 e il 1985 sono usciti tutti i bestseller musicali più importanti? In effetti è verissimo: quello è stato un periodo molto florido per la musica, sono stati pubblicati successi che sono tali ancora oggi. Questa conversazione è stato lo stimolo perfetto per iniziare a scrivere questo libro, e a ripensare a tutto quello che avevo toccato on mano in quegli anni. Gli Anni Ottanta, se ci pensi, erano visti come frivoli: sono arrivati dopo decenni più nobili, gli Anni Sessanta e Settanta, e gli Ottanta sembravano superficiali. E invece no: la profondità c’era eccome. Dagli artisti, pensiamo a Duran Duran, Prince, Whitney Houston, ma anche i fenomeni underground, la musica dance che vede finalmente un momento di floridità culturale.E poi i Live Aid, l’heavy metal che esce dalla nicchia e si fa conoscere. La profondità degli Anni Ottanta doveva essere raccontata, ed eccola in “Pop life”

“Le canzoni uscite negli Anni Ottanta? Di qualità”

Poi parliamo dei Duran Duran. Al loro concerto, qui a La Prima Estate, c’erano persone che negli Anni Ottanta li hanno visti live. Ma c’erano anche generazioni più giovani, che hanno conosciuto la musica della band attraverso la mamma, o la nonna. Perché secondo te un gruppo come i Duran si è tramandato di generazione in generazione?

“Ti rispondo con una parola: qualità. La qualità delle canzoni, che regge nonostante il tempo. E si tramanda. Tutto sta proprio lì. Alla fine di ogni capitolo di “Pop Life” ho inserito un elenco di canzoni per ciascun anno: sono canzoni che hanno “retto il tempo”. Mentre facevo questa lista, suddivisa appunto anno per anno, continuavo a dirmi: Ma è possibile che cose così eterne siano uscite proprio in quegli anni? Sì, è proprio successo questo. E perché la gente continua ad andare ai concerti dei Duran Duran? Perché oramai la loro musica è “musica classica”, un pop che ha compiuto 60 anni e che è un classico. E che fa parte, ha definito la vita di tutti”.