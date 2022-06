13/16 Stefano Dalle Luche

I Selton aprono (letteralmente) le danze di questa domenica a La Prima Estate. E se sul loro sito si descrivono con la frase: “Hello we are Selton, three Brazilians experimenting with music, living in Milan and writing this sentence in English because we love The Beatles” (ciao, siamo i Selton, tre musicisti sperimentali brasiliani che vivono a Milano e scrivono in inglese perché amano i Beatles) vi possiamo garantire che questo gruppo - brasiliano di origine che vive a Milano e ha influenze da tutto il mondo – è veramente fantastico