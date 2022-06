La Prima Estate, Anderson .Paak protagonista del quarto giorno. FOTO

3/15 Stefano Dalle Luche

Due coriste dalle voci pazzesche si alternano a .Paak: il loro nome d'arte è Gawd e sono le protagoniste della canzone Nasty Girl. Prima di questo brano, .Paak e il gruppo The Free Nationals si esibiscono in Heart don't stand a chance, Put me thru, Saviers road, Am I wrong, Lockdown, Suede, Come down, Tints e King James, dedicata a LeBron James, star del basket statunitense