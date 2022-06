La Prima Estate, quinto giorno a ritmo di dance e elettronica. FOTO

A “La Prima Estate” è il giorno della dance e dell’elettronica: Jamie XX è headliner della serata, con Cosmo e Mace protagonisti. Prima di loro, il festival è stato aperto dalla voce carismatica della cantautrice Ginevra, che ha scaldato i presenti al Parco BussolaDomani. In mattinata, il talk con l’autore Giampaolo Simi dal titolo “Rock to tell: cinque grandi concerti in cinque grandi romanzi” e lo show cooking con lo chef Filippo Saporito. Ecco il racconto in foto della quinta giornata