E' un momento di stupore l'apparizione di Niccolò Fabi in un Europauditorium colmo di gente. L'artista romano ha scelto Bologna per inaugurare il tour che racconta i suoi 25 anni di carriera. Dopo il concerto-evento all'Arena di Verona dello scorso ottobre, approda nei teatri il Meno per Meno Tour. Stasera sarà a Milano, in un Teatro degli Arcimboldi sold out, io ho scelto di assistere all'esordio bologese. I primi dieci minuti sono stati ipnotici, propedeutici a quella che sarebbe stata una serata di poesia in musica: "C’è il decollo di un sentimentalismo che vuole volare -dice Fabi- ma la quotidianità ci tira verso il basso e ti affidi a un artista che ti fa viaggiare per due ore". E' da solo con la chitarra circondato da un cerchio luminoso che fa apparire questo incipt come rito ancestrale di protezione. Niccolò Fabi apre il concerto con Milioni di Giorni, un canzone che dopo la constatazione che la minoranza non è una debolezza la maggioranza non è una qualità si apre al futuro dicendo mio figlio dovrà sperare. In Una Somma di Piccole Cose il sorriso regalato a quel passante è una frase bellissima contro i minuti sprecati. E, a pensarci bene, l’età in cui li sprechi fa la differenza. La Bellezza è il dubbio che si insinua: è davvero una amante fedele o ci manca sempre qualcosa? Di certo è una meraviglia perversa. E' Non E' ha un attacco che ricorda un po' le stornellate per una passione giocosa che trasmette. Fuori o Dentro accompagna una domanda che Fabi si è fatto più volte in questi 25 anni: "Quanto riusco a mettermi in gioco? Ha un senso?". La risposta, se lui non la ha trovata, arriva dal pubblico che canta a memoria ogni sua parola, quasi sillabandonel per trattenere l'attimo e non farlo evaporare. Con Scotta abbandona momentaneamente la chitarra e passa al pianoforte accompagnato da un applauso è spontaneo. Anche Ora e Qui dienta un momento di riflessione: "Negli anni le ho lette le cose che non ho raccontato. Oggi mi sento credibile dopo due decenni. Per anni non la ho fatta in pubblico questa canzone. Il primo atto del Meno per Meno Tour si chiude con Io Sono l'Altro, un confronto con la nostra metà più che oscura…oscurata dalle nostre paure, Senza Capelli, un altro momento in cui fa pace col suo passato, e Lontano da me, dove si parte per dimenticare...sto bene quando sto lontano da me.