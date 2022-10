Niccolò Fabi in concerto all'Arena di Verona per i 25 anni di carriera

Come in un rito tribale il palco ha un cerchio luminoso che accoglie il suo dispensatore di storie. E contro ogni logica musicale Niccolò Fabi parte con un incipit verbale, evocativo come un romanzo di formazione: “La prima cosa che mi viene da dire è che la potenza dell’applauso prima che accada qualcosa di musicale è la più forte della serata perché non è collegata a quello che avverrà ma a quello che è successo prima, anzi potrei andarmene, vi ho portato qui con l’inganno, non c’è nessun concerto. Anzi faccio di peggio porto un tavolo come in una performance di Marina Abramovich e tutti noi ci abbracciamo ma non c’è alcun concerto. Il mio è un percorso sinusoidale dal primo album, 25 anni fa, e se c’è qualcosa fa festeggiare non è una carriera ma l’idea che i disagi possono essere narrati e si può farli diventare un tesoro. Quello che consideriamo successo è un concetto variegato e sfumato. La vostra presenza qui è il segno che si può trovare nella vita un percorso che non deve passare per standard altisonanti. Peccherò di retorica, e chiedo scusa, ma se non lo faccio all’Arena di Verona…dove lo faccio? Meno iva e più retorica, dichiaro. Nel 2000 ho fatto Sereno ad Ovest, forse il disco più sfortunato e dunque voglio cominciare da lì. La canzone racconta di un dubbio, uno stato d’animo che poi è diventato un piccolo stato che simboleggia la comunità raccolta qui”. Niccolò Fabi fa decollare così la sua festa all’Arena di Verona, in una serata mite sotto una coperta di stelle. E’ Il Mio Stato ad accendere i sentimenti. Un album epocale, non solo per l’architetto che lo ha costruito ma per la storia della musica italiano del terzo millennio è La Cura del Tempo del 2003 che Niccolò introduce con E’ non è, una perla di poesia che ci porta verso il senso profondo (della vita). Una caratteristica della serata sono gli sbalzi temporali, è un concerto sinusoidale, per usare un termine che piace a Niccolò: protetto da luci rosse c’è Facciamo Finta…che chi fa successo se lo merita. Sarebbe stato bello ascoltarla su un divano blu e non lasciarsi mai più. A conferma che ci sono milioni di modi per schierarsi ecco un verso di Io Sono l’Altro: sono il velo che copre il viso delle donne accende l’applauso e anche Niccolò si ferma, stende uno iato tra sé e la musica e poi ricorda che per esternare un pensiero non è necessario incagliarsi su Bella Ciao, discutere se è politica o sociale. Siamo al momento karaoke, Fabi dixit, che si apre con Vento d’Estate. Tra accenni d’avanspettacolo con Don’t Stand so Close to Me dei Police e nel Blu Dipinto di Blu di Domenico Modugno si plana su Ecco preceduta da una richiesta per lui inedita e chiede che i cellulari siano la via lattea di questa serata. Si siede al piano per Vince chi Molla e quello che accade è che la gola la stringe al pubblico. L’applauso è come un’onda lunga e lui confessa che è la canzone più significativa che abbia mai scritto. Torna alla chitarra per Sedici modi di dire Verde, preceduta da un ragionamento sul viaggiare che è allontanarsi dalle sicurezze e portare il pubblico nei suoi viaggi in Africa. Su quelle strade polverose è nato questo brano che ci racconta cosa significa una notte che è notte davvero, cosa vuol dire essere la madre del buio. Il tema del viaggio persiste, basta voltare lo sguardo verso Oriente, dove c’è il freddo che ci fa abbracciare e il calore chi fa spogliare. Con Il Negozio di Antiquariato termina la parte delicata della serata, quella che ci porta in un posto speciale che sta alla fine dell’arcobaleno. E mille grazie a ognuno di voi!