Niccolò Fabi, il suo Andare Oltre passa tra melanconia e perdono

Un inizio operistico, un inizio che, prendendo a spunto il titolo, è già un Andare Oltre…poi il ritmo si fa sincopata e ci accompagna alla voce di Niccolò Fabi che arriva dopo una intro di un minuto e tre secondi, una eresia nel mercato discografico contemporaneo quando agli artisti si chiede di reste saldamente sotto i tre minuti. Il testo oscilla tra la speranza e l’inquietudine, parla di abiti nuovi e corteggiamenti ma anche di svegliarsi di notte in un corpo diverso. A sottolineare ogni singola parola c’è un filo sottile di melanconia che non ci abbandona neanche quando si scendono le scale. Colpisce la coscienza la frase la vita è lunga come le complicazioni che, come una spinta verso il futuro, rende visibile i nostri fantasmi. E finalmente un uso proprio del concetto di perdono, inteso nella sua accezione ecumenicamente intima. E’ tutto il brano, nei suoi significati stratificati, una condanna ad Andare Oltre. Il brano esce a un mese esatto dall’atteso concerto all’Arena di Verona, fisato appunto il 2 ottobre, in occasione del quale il cantautore romano celebrerà i suoi 25 anni di carriera.