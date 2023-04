Venerus, tra passato e futuro annuncia il Tour Segreto 2023

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Talentuoso ed eclettico artista che ha contribuito a innovare la scena musicale contemporanea, Venerus annuncia il Tour Segreto 2023, la tournée estiva, prodotta da Vertigo, del nuovo disco, in uscita prossimamente per Asian Fake/Sony Music. Biglietti in vendita dalle ore 12 di venerdì 7 aprile. A un anno di distanza dal tour Estasi degli Angeli e dalle date tutte sold out di Piano Soltanto, che l’ha visto esibirsi in solitaria in tre speciali live italiani e per la prima volta in Europa, Venerus tornerà ad incantare le platee dei principali festival estivi italiani con uno show totalmente inedito. In scaletta, i brani del nuovo album, presto in uscita, anticipato lo scorso inverno dal singolo “Resta qui”.



TOUR SEGRETO 2023

23 giugno 2023 - Artico Festival (Bra - CN)

25 giugno 2023 – Roma Summer Fest – Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Roma)

4 luglio 2023 - Goa Boa (Genova)

7 luglio 2023 – Tener-A-mente Festival del Vittoriale - Gardone Riviera (BS)

13 luglio 2023 - Sherwood Festival (Padova)

19 luglio 2023 - Noisy Naples Fest - (Napoli)

29 luglio 2023 - Oltre a Mare | Beky Bay (Rimini)

06 agosto 2023 - Tagghiate Urban Fest (Lecce)



Info e biglietti su: http://www.vertigo.co.it/it/venerus