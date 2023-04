Lazza, pubblicato il videoclip di Zonda

Il 13 aprile il rapper darà il via all’Ouver-Tour toccando i principali palasport e l’Arena di Verona

Dopo il responso straordinario di Cenere, Lazza ha pubblicato il videoclip del nuovo singolo Zonda superando 100.000 visualizzazioni su YouTube in meno di ventiquattro ore.

Non si arresta l’ascesa di Lazza che continua a macinare successi su successi. Dopo il secondo posto alla settantatreesima edizione del Festival di Sanremo ( FOTO ), il rapper ha lanciato la nuova canzone Zonda conquistando immediatamente il pubblico.

Nelle scorse settimane Lazza ha riscritto la storia della musica italiana divenendo l’artista in vetta alla classifica degli album più venduti per il maggior numero di settimane superando Vasco Rossi.

Nel frattempo Lazza si prepara all’Ouver-Tour, in partenza il 13 aprile da Vigevano e in programma nei principali palasport e all’Arena di Verona. L’arrivo dell’estate segnerà anche l’avvio dell’Overtour Summer 2023 con cui il rapper toccherà numerose città italiane: da Roma a Firenze passando per Parma, Palermo, Rimini e Milano.