Tante novità per il rapper: dal sesto disco di platino per Sirio alle sei nuove date del tour estivo

Periodo d'oro, anzi di platino per Lazza . Il rapper ha appena festeggiato un nuovo importante traguardo, ovvero l'aggiunta di nuove date al tour che lo vedrà impegnato questa estate.

Inoltre, Lazza ha annunciato un nuovo importante traguardo per Sirio, divenuto nel frattempo il lavoro con il maggior numero di settimane in testa alla classifica degli album più venduti in Italia, ovvero il sesto disco di platino.

In aggiunta, l'artista ha comunicato anche nuove date del tour estivo: