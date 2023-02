Sirio di Lazza è il primo album a restare sul gradino più alto del podio della classifica dei dischi più venduti in Italia per ben venti settimane

Lazza ha infanto il record detenuto da Vasco Rossi diventando il primo artista ad avere un album al primo posto della classifica dei dischi più venduti in Italia per venti settimane. Il rapper ha festeggiato il traguardo di Sirio con un divertente messaggio su Twitter.

Un successo dietro l’altro. Lazza continua incontrastato il suo regno. Venerdì 17 febbraio il rapper è divenuto il primo artista a salire sul gradino più alto del podio degli album più venduti in Italia per ben venti settimane . Lazza ha stabilito un nuovo record superando il primato di diciannove settimane detenuto da Vasco Rossi.

Lazza ha scritto: “Per la ventesima volta, Sirio è numero uno in FIMI. Non era mai successo prima nella storia della musica Italiana. Va bene, va bene. Ci vediamo in tour”.