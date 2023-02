Marco Mengoni ha un gusto di gelato con il suo nome, lo segnala Lazza

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Per Marco Mengoni si registra un tripudio di riconoscimenti di ogni tipo, l'ultimo dei quali è l'onore di avere un gusto di gelato a suo nome. A segnalarglielo è stato il suo collega Lazza: tra i due musicisti c'è stato uno scambio di battute simpatico e bonario, un botta e risposta scherzoso tra i primi due classificati di Sanremo.

Lazza ha segnalato al vincitore (bis) della kermesse sanremese un ennesimo trionfo: “Oh, ma è possibile mai che sono in una gelateria e c’è un gusto che si chiama Marco Mengoni?”, ha detto Lazza al collega, aggiungendo scherzosamente: “Chissà che schifo che fa”. Tutto è documentato da un video postato dallo stesso Mengoni sul suo profilo TikTok, subito diventato virale .



Lazza ha mandato un messaggio vocale al cantante di Due vite, che si ascolta nei video di TikTok di Mengoni. Ad accompagnare il vocale c'è uno scatto in cui si possono leggere gli ingredienti del gelato al gusto Marco Mengoni: cioccolato fondente, rhum e amarena.



In fondo a questo articolo potete guardare il video condiviso da Marco Mengoni su TikTok.