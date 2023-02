Marco Mengoni, il brano sanremese Due Vite è il più trasmesso in radio

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Non si ferma il successo di Due vite (Epic Records Italy / Sony Music Italy) , con cui Marco Mengoni ha trionfato al 73° Festival di Sanremo ; che è, infatti, il brano più trasmesso in radio e, dopo aver debuttato al primo posto di tutte le classifiche streaming e download italiane e al 49# nella classifica global di Spotify, rimane stabile ai vertici delle top chart dei singoli più scaricati in Italia. Due vite inoltre è stato decretato da EarOne come il brano più radiofonico tra le canzoni in gara al Festival di Sanremo.

Nella settimana di lancio, il brano è entrato anche in 54 classifiche di iTunes: al primo posto in Italia, Svizzera, Slovenia e Lussemburgo e in top10 in Belgio, Francia, Germania, Romania, Spagna e Slovacchia. Due vite è anche al vertice delle classifiche di Shazam e dei brani di Sanremo più popolari su TikTok. Il videoclip ufficiale di Due vite ha dominato le tendenze musicali su YouTube ed ha raggiunto 20 milioni di view insieme al video della performance sul palco dell’Ariston. Cresce anche l’attesa per i prossimi appuntamenti live di Marco Mengoni che questa estate affronterà ancora una volta gli stadi: per Marco negli Stadi sono già stati venduti, infatti, 210mila biglietti. Dopo 13 anni di carriera, 7 album in studio, 68 dischi di platino, oltre 1.8 miliardi di stream audio/video e 9 tour live, culminati con il successo degli stadi della scorsa estate e del tour nei palazzetti tutto sold out concluso lo scorso autunno, e il nuovo tour negli stadi che lo attende la prossima estate, l’8 luglio Marco Mengoni concluderà i suoi live negli stadi a San Siro, dove lo scorso 19 giugno si era esibito per la prima volta in uno stadio tutto sold out. Prima del gran finale milanese il tour toccherà gli stadi di Bibione (17 giugno - data zero), Padova (20 giugno), Salerno (24 giugno), Bari (28 giugno), Bologna (1 luglio) e Torino (5 luglio). Marco Mengoni durante il Festival di Sanremo ha ricevuto anche il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, assegnato dall’orchestra del Festival, dopo essersi aggiudicato tutte le serate della manifestazione e aver trionfato anche tra le cover con una versione unica di Let It Be accompagnato dal coro internazionale The Kingdom Choir. Marco Mengoni è stato anche l’artista con il maggior numero di interazioni sui social durante tutta la settimana del Festival – oltre 7 milioni - e con la maggiore crescita di follower. Inoltre il 13 maggio 2023 rappresenterà il nostro Paese all’Eurovision Song Contest nella città di Liverpool.