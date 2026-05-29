Il visionario regista, Premio Oscar per “Se mi lasci ti cancello”, porta alla Scuola Holden di Torino l’Usine de Films Amateurs, un laboratorio pratico ispirato al suo film “Be Kind Rewind”. Gondry ha anche tenuto ieri una Mastercass al Cinema Massimo durante la quale gli è stata consegnata la Stella della Mole

Più che una semplice lezione di cinema, l’Usine de Films Amateurs si pone come scopo quello di far emergere la creatività che c’è in ognuno di noi. Come ribadito dal regista: “Questi laboratori servono a dimostrare che tutti hanno un potenziale creativo. Da bambini, in genere, lo possediamo tutti, ma crescendo tendiamo a dimenticarlo oppure a convincerci che non esista più, per dedicarci a lavori che non sono creativi.”

Un’esperienza che riflette perfettamente la visione di Gondry. Nel corso della sua carriera il regista ha costruito uno stile unico, capace di fondere effetti speciali artigianali, narrazioni oniriche e sperimentazione, privilegiando tecniche analogiche e soluzioni creative a basso costo. Il suo cinema si fonda sull’idea di un’esperienza collettiva, democratica, accessibile e partecipativa, dove l’immaginazione conta più dei mezzi tecnici e l’imperfezione diventa un valore estetico.

L’iniziativa permette anche al pubblico torinese di sperimentare direttamente il processo cinematografico: oltre 600 partecipanti, suddivisi in troupe da 15-20 persone, hanno soltanto 3 ore di tempo per scrivere, girare, montare e proiettare un cortometraggio.

Ma la presenza del regista a Torino non si limita a questo. Dal 22 al 31 maggio la Scuola Holden ospita infatti l’Usine de Films Amateurs, il laboratorio creativo ideato dallo stesso Gondry e ispirato al film Be Kind Rewind. Nato nel 2007, il progetto è già approdato in 22 città di 14 Paesi, coinvolgendo oltre 65 mila partecipanti e dando vita a circa 5mila cortometraggi.

A seguire si è tenuta una Masterclass durante la quale Gondry, rispondendo alle domande del Direttore Chatrian, ha ripercorso la sua variegata carriera e ha svelato approcci e influenze della sua cinematografia.

Nella giornata di ieri il regista francese ha ricevuto il Premio Stella della Mole, riconoscimento assegnato agli autori che hanno lasciato un’impronta significativa nella cultura cinematografica internazionale, consegnatagli da Enzo Ghigo e Carlo Chatrian, rispettivamente Presidente e Direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino.

L’Usine de Films Amateurs

La Masterclass si è aperta proprio presentando uno dei lavori creati presso la Scuola Holden, che Gondry ha visitato ieri mattina.

L’incontro è continuato spiegando le regole e le tecniche adottate durante gli atelier. Si parte dal determinare un genere, si sceglie un titolo, si sviluppa una storia. Ognuno propone idee, poi si vota per decidere la direzione che prenderà la storia.

“Il passo successivo è sostituire ogni frase della storia con una scena del film. In linea di principio, se si riesce a rappresentare ogni frase con una scena, si sta raccontando la storia attraverso il cinema”, ha spiegato Gondry.

“Ovviamente non si cerca la perfezione. Quando vedo le persone partecipare, corrono dappertutto, si ride tantissimo. E alla fine guardano il loro film e si ride tanto degli errori quanto delle cose riuscite. Ma c’è comunque un grande senso di orgoglio, perché è qualcosa che hanno fatto loro”, ha proseguito.

Ci sono comunque dei piccoli accorgimenti che vengono messi atto per permettere la partecipazione di tutti all’esperienza. “Per esempio, per concludere la storia, di solito si incontrano delle difficoltà, allora si individua la persona che non ha parlato affatto ed è proprio quella persona a dare il finale della storia.”

L’autore ha chiarito che è necessario stabilire delle regole se si vuole “preservare la democrazia”, perché altrimenti c’è sempre qualcuno più espansivo o carismatico che prende il sopravvento e finisce per prevalere sugli altri.