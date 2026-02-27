Scritto da Samuele Bersani, viene pubblicato come singolo dell'album Nuvola numero nove il 30 agosto 2013 per l'etichetta Fuori Classifica Edizioni Musicali. Il titolo nasce dai nomi di due psicofarmaci usati per trattare l'ansia, che nella canzone diventano i "nomignoli" dei due protagonisti che decidono di affrontare insieme le difficoltà della vita. I due protagonisti sembrano avere ben poco in comune, lei figlia di un'americana trapiantata a Roma, lui descritto come un ragazzo di strada, ma qualcosa li lega profondamente: entrambi soffrono di attacchi di panico. Il brano non è un invito all'utilizzo degli psicofarmaci, come qualcuno ha distrattamente pensato, ma la storia di due persone che imparano a trasformare il loro malessere in un terreno fertile dove far crescere un sentimento, un posto in cui non sentirsi più a disagio ma compresi fino in fondo. Il brano è stato scelto perché viviamo in un periodo in cui il benessere mentale è diventato un tema centrale della discussione pubblica: “Sono molto felice perché Alfa è un artista che stimo tanto, ci siamo conosciuti per una sessione e mi piaceva il fatto di unire un po' tre generazioni perché noi portiamo un brano del grandissimo Samuele Bersani che è un gioiellissimo, io sono un po' la generazione nel mezzo” dice ad Ansa. “Oggi come oggi è la bellezza di rifare le canzoni, quindi sono anche contento che ci siano tantissime cover belle che magari i più giovani non conoscono. È un modo per riproporle anche se rifatte da altri artisti, quello che passa poi alla fine è il messaggio, insomma se un domani facessero le mie canzoni ne sarei molto contento”.