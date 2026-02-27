Enrico Nigiotti e Alfa a Sanremo 2026, il duetto e il testo della cover di En e XanaxSpettacolo
Alla 76ª edizione del Festival di Sanremo (GUARDA LO SPECIALE) è arrivato il momento della serata dedicata alle cover. Enrico Nigiotti fra i 30 artisti in gara con il brano Ogni volta che non so volare, questa sera si esibisce sul palco del Teatro Ariston con la canzone En e Xanax accompagnato da Alfa. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli artisti e il brano.
Enrico Nigiotti a Sanremo
Classe 1987, Enrico Nigiotti cresce a Livorno. Il debutto nel mondo discografico avviene nel 2008 con il singolo Addio con l’etichetta Sugar Music. La passione per la musica gli viene trasmessa dal padre, amante del blues, e per questo sin da adolescente impara a suonare pianoforte e chitarra. Dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi che decide poi di abbandonare, nel 2010 pubblica il suo primo album. Da quel momento fino ad oggi pubblica 5 album, sei se si considera Maledetti Innamorati. Oltre ad Amici, partecipa ad X Factor 11 come concorrente e The Band 1 come coach. Nel corso degli anni lavora come autore per grandi artisti: scrive Le due finestre per Laura Pausini e Ho bisogno di te per Eros Ramazzotti, oltre a collaborare con Gianna Nannini nel brano Complici. Sale sul palco dell’Ariston per la prima volta nel 2015 quando viene selezionato come finalista nella sezione Nuove proposte con Qualcosa da decidere, tra i Big nel 2019 con Nonno Hollywood e nel 2020 con Baciami adesso. Questa sera duetterà con Alfa sulle note di En e Xanax.
Alfa, il cantautore GenZ
Genova è la sua città e lui è un GenZ. Ha 26 anni e cresce nel quartiere di Quarto dei Mille. Il suo nome d’arte è la prima lettera dell’alfabeto greco e ha un forte valore evocativo, in linea con lo spirito della sua generazione. La lettera rappresenta il principio, l’inizio. Eternamente insoddisfatto e stacanovista, Alfa si approccia al mondo musicale partecipando a Battle di freestyle. Nel 2017 pubblica il suo primo mixtape, Alfa-Omega, realizzato insieme ad artisti emergenti della sua città. Nel 2018 tenta la strada di X Factor, senza però superare le selezioni. La carriera decolla nel 2019 con il singolo Cin Cin, che anticipa il primo album Before Wanderlust, certificato disco d'oro. Nel 2021 pubblica il secondo album Nord, seguito da numerose collaborazioni tra cui San Lorenzo con Annalisa e la versione italiana di Snap con la cantante armena Rosa Linn. L'esplosione definitiva arriva nel 2023 con Bellissimissima, che scala le classifiche italiane fino alla quarta posizione, aprendo le porte al Festival di Sanremo 2024, dove gareggia con Vai! e si classifica decimo. Subito dopo il Festival pubblica il terzo album Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato e parte per il suo primo tour nei palazzetti italiani. Oggi salirà sul palco dell’Ariston come ospite di Enrico Nigiotti con cui canterà En e Xanax.
En e Xanax
Scritto da Samuele Bersani, viene pubblicato come singolo dell'album Nuvola numero nove il 30 agosto 2013 per l'etichetta Fuori Classifica Edizioni Musicali. Il titolo nasce dai nomi di due psicofarmaci usati per trattare l'ansia, che nella canzone diventano i "nomignoli" dei due protagonisti che decidono di affrontare insieme le difficoltà della vita. I due protagonisti sembrano avere ben poco in comune, lei figlia di un'americana trapiantata a Roma, lui descritto come un ragazzo di strada, ma qualcosa li lega profondamente: entrambi soffrono di attacchi di panico. Il brano non è un invito all'utilizzo degli psicofarmaci, come qualcuno ha distrattamente pensato, ma la storia di due persone che imparano a trasformare il loro malessere in un terreno fertile dove far crescere un sentimento, un posto in cui non sentirsi più a disagio ma compresi fino in fondo. Il brano è stato scelto perché viviamo in un periodo in cui il benessere mentale è diventato un tema centrale della discussione pubblica: “Sono molto felice perché Alfa è un artista che stimo tanto, ci siamo conosciuti per una sessione e mi piaceva il fatto di unire un po' tre generazioni perché noi portiamo un brano del grandissimo Samuele Bersani che è un gioiellissimo, io sono un po' la generazione nel mezzo” dice ad Ansa. “Oggi come oggi è la bellezza di rifare le canzoni, quindi sono anche contento che ci siano tantissime cover belle che magari i più giovani non conoscono. È un modo per riproporle anche se rifatte da altri artisti, quello che passa poi alla fine è il messaggio, insomma se un domani facessero le mie canzoni ne sarei molto contento”.
Testo di En e Xanax
En e Xanax non si conoscevano
Prima di un comune attacco di panico e subito
Filarono all'unisono
Lei, la figlia di un'americana trapiantata a Roma
E lui, un figlio di puttana
Ormai disoccupata
En e Xanax, si tranquillizzavano
Con le loro lingue al gusto di medicina amara
E chiodi di garofano
Lei per strada, lui rubava i libri della biblioteca
E poi glieli leggeva
Seduto sopra un cofano
Se non ti spaventerai con le mie paure
Un giorno che mi dirai le tue
Troveremo il modo di rimuoverle
In due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore
E su di me puoi contare per una rivoluzione
Tu hai l'anima che io vorrei avere
En e Xanax quando litigavano
Avrebbero potuto fermare anche il traffico di New York
O uccidersi al telefono
Lei si calmava, lui la ritrovava nuda sulla sedia
E poi sovrapponevano
Il battito cardiaco
Se non ti spaventerai con le mie paure
Un giorno che mi dirai le tue
Troveremo il modo di rimuoverle
In due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore
E su di me puoi contare per una rivoluzione
Tu hai l'anima che io vorrei avere
En e Xanax si anestetizzavano
Con le loro lingue al gusto di menta e marijuana
E poi si addormentavano
E poi si addormentavano
E poi si addormentavano
E poi si addormentavano
E poi si addormentavano
E poi si addormentavano
E poi si addormentavano
