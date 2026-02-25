Nigiotti arriva al Festival forte di avere Pacifico con sé per la scrittura di Ogni volta che non so volare. Il risultato è particolare e volendo anche meno sanremese di quanto ci si aspettasse: la struttura atipica non ha un ritornello vero e proprio. Per il resto, Nigiotti è il livornese scanzonato di sempre, a partire dal capello lungo con rasata sui lati. Look essenziale total black, in maniche di camicia (I LOOK DELLA PRIMA SERATA), convince anche il critico musicale di Sky TG24 Fabrizio Basso, che confessa di aver avuto pregiudizi e di essersi poi ricreduto. Il voto è 7 (LE PAGELLE DELLA PRIMA SERATA)