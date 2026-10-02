Halle Berry, accuse di abusi su minore da ex compagno Olivier Martinez

L’attore Olivier Martinez ha ottenuto un ordine restrittivo temporaneo contro l’ex moglie, l’attrice Halle Berry , accusata di maltrattamenti fisici nei confronti del figlio Maceo , 12 anni. Come riporta la rivista People, il 1º ottobre 2026 un giudice della Contea di Los Angeles ha accolto la richiesta dell’uomo, che riguardava sia lui, sia il figlio. Nella denuncia, Martinez ha sostenuto che Berry gli avrebbe causato “sofferenza emotiva e mentale a causa di abusi fisici nei confronti del nostro figlio minore, Maceo” e, più nello specifico, che il 26 settembre 2026 avrebbe “abusato fisicamente di nostro figlio Maceo, saltandogli addosso, stringendogli le mani intorno al collo e strangolandolo”, il tutto mentre avrebbe urlato: ““Chi comanda adesso?! Chi comanda?””. Martinez ha aggiunto che Berry sarebbe già stata responsabile di “episodi di abuso nel corso degli ultimi anni”, incluse “ulteriori aggressioni fisiche contro nostro figlio, nonché abusi verbali ed emotivi da parte del ricorrente nei miei confronti”. L’istanza ha sottolineato anche che il figlio potrebbe essere “traumatizzato dall'accaduto" e che potrebbe non voler trascorrere il proprio tempo con la mamma. Dopo aver chiesto l’affidamento esclusivo, l’attore ha ottenuto una modifica temporanea delle modalità di visita , che include l’affidamento parziale “per favorire la comunicazione” tra madre e figlio, esclude la richiesta di monitorare la sobrietà dell’attrice date le “informazioni insufficienti” al riguardo, e limita gli orari di visita. L’ordine restrittivo temporaneo resterà in vigore fino all’ udienza prevista per la fine del mese di ottobre , durante la quale il giudice potrebbe rendere permanente la disposizione . L'ordinanza restrittiva temporanea arriva tre anni dopo il divorzio tra Martinez e Berry, perfezionato dopo otto anni di battaglia legale.

I DUE SCHIERAMENTI

“Dire che questa denuncia è del tutto infondata e deliberatamente fuorviante sarebbe un eufemismo”, ha dichiarato Marina Beck, avvocata di Halle Berry. “Esistono numerose prove, tra cui diverse sentenze giudiziarie, che dimostrano come Olivier Martinez abbia ripetutamente violato gli ordini del tribunale e interferito con i necessari interventi terapeutici ed educativi a danno del figlio minore Maceo, avuto con Halle Berry – una condotta scorretta per la quale il signor Martinez è già stato sanzionato legalmente”. La legale ha proseguito: “In un certo senso, la richiesta presentata oggi non è del tutto inaspettata da parte di un individuo con una storia ben documentata di comportamento imprevedibile, possessivo e violento. Fortunatamente, Halle è abituata a questo tipo di condotta oltraggiosa da parte del signor Martinez e, sebbene sia profondamente addolorata, non permetterà che ciò le impedisca di lottare per il bene di Maceo e di fornirgli l'amore e il sostegno di cui ha bisogno”. Nel frattempo, Patrick Baghdaserians, avvocato di Olivier Martinez, ha invece definito l’attore “un genitore amorevole” che ha a cuore in primo luogo la salute, il benessere e la sicurezza del figlio, e in secondo luogo che la madre riceva l'aiuto necessario per affrontare i suoi problemi e migliorare sé stessa, anche nell’ottica di aiutare in futuro Maceo. Il legale ha poi spiegato che Martinez ha “cercato di fare del suo meglio. Ovviamente, è sempre difficile quando si è in una situazione di affidamento condiviso. La nostra preoccupazione principale in questo momento è una sola: proteggere questo bambino meraviglioso”.