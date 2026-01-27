Nelle scorse ore è uscito il nuovo trailer ufficiale (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo) di Crime 101 - La strada del crimine, attesissimo thriller noir distribuito da Eagle Pictures che promette tensione e colpi di scena. La pellicola riunisce un cast di primo piano, composto da Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Barry Keoghan e Halle Berry, affiancati da Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh e Nick Nolte.

Tratta dall’opera di Don Winslow che torna in libreria proprio in questi giorni, il film propone una storia intensa di inganni, rivalità e scelte estreme.

Una trama di inganni e rivalità

Al centro della vicenda del film Crime 101 - La strada del crimine c’è Davis, interpretato da Chris Hemsworth, un ladro esperto le cui rapine, sempre meticolosamente organizzate, hanno da tempo lasciato la polizia senza tracce. Davis è pronto a tentare il colpo più ambizioso della sua carriera, quello che spera possa segnare la sua ultima impresa criminale. Sul suo cammino incontra Sharon, una disillusa assicuratrice interpretata da Halle Berry, con la quale si trova costretto a collaborare, e Orman, rivale interpretato da Barry Keoghan, il cui approccio al crimine è molto più violento e spietato.

Con l’avvicinarsi del furto multimilionario, il tenente Lubesnik, interpretato da Mark Ruffalo, si avvicina inesorabilmente alla verità, aumentando la tensione e rendendo sempre più labile il confine tra cacciatore e preda. Tutti i protagonisti devono fare i conti con le conseguenze delle proprie azioni e confrontarsi con la consapevolezza di essere ormai oltre il punto di non ritorno.

Dalla pagina al grande schermo

Crime 101 - La strada del crimine si ispira a un racconto lungo di Don Winslow, autore americano noto anche per la sua presenza attiva su Twitter e per le critiche alla politica statunitense contemporanea. La storia era stata pubblicata in Italia con il titolo Broken, ma da domani HarperCollins la riporta in libreria con il nuovo titolo Crime 101. Contestualmente, la casa editrice pubblicherà anche l’ultimo libro di Winslow, L’ultimo colpo, una raccolta composta da sei romanzi brevi, uno dei quali destinato a diventare un film con Jake Gyllenhaal. L’opera ha ricevuto l’elogio di Stephen King, che l’ha definita “il miglior crime letto negli ultimi 20 anni”.

Bart Layton alla regia

Ad adattare per il grande schermo il materiale letterario di Winslow e a dirigere il film Crime 101 - La strada del crimine è Bart Layton, regista già apprezzato per American Animals e L’impostore. La sua regia promette di trasferire sullo schermo la tensione e la complessità del romanzo originale, mantenendo il ritmo serrato tipico del thriller noir.

