La popstar si sta godendo qualche giorno a Milano insieme al fratello e a un gruppo di amici. Sui social ha condiviso un carosello di foto tra cultura e buona tavola: dal Cenacolo Vinciano alla Fondazione Prada, fino alla cena alla Latteria di San Marco, storico locale di Brera. E su TikTok ha ripreso con ironia il tormentone nato dallo spot per le Olimpiadi invernali

Il legame tra Dua Lipa e Milano continua a rafforzarsi. Dopo essere stata avvistata più volte in città nel corso delle ultime settimane, la cantante ha pubblicato su Instagram una serie di scatti che raccontano il suo soggiorno meneghino, trascorso in compagnia del fratello Rinor e di alcuni amici.

A fare da didascalia al post è una frase ormai diventata un meme: "Milan... such a cool place". Si tratta della battuta pronunciata dall'artista nel video promozionale girato in Galleria Vittorio Emanuele II per la copertura americana dei Giochi di Milano-Cortina 2026. In quella clip la popstar si era cimentata in qualche parola di italiano prima di tornare all'inglese, e il passaggio aveva fatto il giro del web. Ora è lei stessa a scherzarci su, ricreando la scena in un nuovo video su TikTok mentre passeggia per le vie del centro, con occhiali dalle lenti gialle, camicia bianca e gonna nera.

La visita non è un episodio isolato. Il 19 settembre la cantante era stata tra gli spettatori della prima de La traviata di Giuseppe Verdi al Teatro alla Scala. E il pubblico milanese ricorda bene anche il suo concerto all'Ippodromo La Maura, nel giugno del 2025, davanti a oltre settantamila persone.

Dal Cenacolo alla Fondazione Prada

Tra le tappe immortalate nel carosello spicca il Cenacolo Vinciano, il capolavoro di Leonardo custodito nel refettorio di Santa Maria delle Grazie, una delle mete più richieste da chi visita la città. Accanto all'arte rinascimentale, la cantante ha scelto anche quella contemporanea, con una sosta alla Fondazione Prada. La sede di Largo Isarco, aperta nel 2015 e progettata dallo studio OMA di Rem Koolhaas, è nata dalla trasformazione di una distilleria dei primi del Novecento e ospita mostre, un cinema e il celebre Bar Luce ideato dal regista Wes Anderson. Un itinerario che conferma la passione della popstar per la cultura, già evidente nel suo book club e nei progetti legati alla lettura.