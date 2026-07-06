Fast Forever, il dietro le quinte di Vin Diesel sul nuovo film

L'attore protagonista ha mostrato alcune immagini della troupe sul set dell'undicesimo e ultimo film della saga, che uscirà nei cinema il 17 marzo 2028

“Sono sul set. Tutti stanno lavorando sodo. Ci sono troupe incredibili al lavoro”. Vin Diesel ha pubblicato su Instagram un video che mostra il dietro le quinte del film Fast Forever, l’undicesimo e ultimo film della saga di Fast & Furious che uscirà nei cinema il 17 marzo 2028. “Volevo solo prendermi un attimo per ringraziarvi”, ha proseguito. “Voi siete il miglior pubblico del mondo, i migliori fan del mondo. Siete stati pazienti con l’industria, siete stati pazienti con lo studio e siete stati pazienti con me. Negli ultimi tre anni e mezzo, abbiamo lavorato duramente per cercare di realizzare il finale più straordinario possibile”. L’attore ha aggiunto di essere stato “fortunato ad aver potuto interpretare altri personaggi” durante l’attesa per la pellicola, come il protagonista del film Rock ‘Em Sock ‘Em Robots per Mattel Studios, del quale è anche sceneggiatore. “Ma nonostante tutto, una cosa la so per certo: sento il vostro sostegno, e questo per me significa tantissimo. Quindi, torniamo alle riprese e sappiate che spero di rendervi tutti orgogliosi”.

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IL SUCCESSO DELLA SAGA E IL PROGETTO DI UN SERIE TV Dal lancio nel 2001, la saga di Fast & Furious ha incassato oltre 7 miliardi di dollari al botteghino, diventando il franchise di maggior successo e più longevo di Universal. In particolare, il capitolo Fast & Furious 7 ha ottenuto il maggior incasso in tutto il mondo con 1,5 miliardi di dollari. Lo scorso maggio, proprio Vin Diesel ha annunciato lo sviluppo di una serie tv di Fast & Furious per Peacock. "Nell'ultimo decennio, ci siamo resi conto che i fan volevano di più”, ha detto l’attore protagonista del franchise. "”Volevano che espandessimo i personaggi storici, le loro storie. E nell'ultimo decennio, il desiderio è stato quello di entrare nel mondo della televisione, che Fallon ha saputo padroneggiare. E ho dovuto aspettare il momento giusto...Il momento giusto è arrivato quando Donna Langley ha iniziato a supervisionare il tutto, perché è stato allora che ho capito che l'integrità dei personaggi, il loro appeal internazionale, ciò che ci fa sentire tutti una famiglia, sarebbero stati protetti nel mondo della televisione...La notizia che ho da darvi oggi è che Peacock lancerà quattro serie dall'universo di Fast and Furious”. Approfondimento Fast & Furious, a Cannes Vin Diesel si commuove per Paul Walker