Friday the 13th, Linda Cardellini promette che la serie tv Crystal Lake sarà sanguinosaSerie TV
L'attrice statunitense, 51 anni, racconta alcuni dettagli della la serie prequel di Friday the 13th in arrivo su Peacock. La star interpreta Pamela Voorhees e anticipa otto episodi con una componente narrativa più ampia rispetto a un film, ma anche momenti particolarmente cruenti, realizzati con effetti pratici, con sangue ovunque. Per lei è stato particolarmente divertente interpretare questa volta il personaggio che si trova dall’altra parte del coltello
Sta per arrivare Crystal Lake, di cui una delle protagoniste - Linda Cardellini, 51 anni - anticipa qualche dettaglio. Si tratta innanzitutto della serie prequel di Friday the 13th.
L'universo horror di Venerdì 13 si prepara a tornare sullo schermo con questa serie televisiva prequel che approfondirà la storia di Pamela Voorhees prima degli avvenimenti raccontati nel primo film della saga. A interpretare l'antagonista del franchise sarà proprio Linda Cardellini, che ha raccontato alcuni retroscena della produzione durante il recente evento organizzato da HBO Max a Hollywood per celebrare le nomination agli Emmy, lasciando intendere che il nuovo progetto non risparmierà agli spettatori immagini particolarmente sanguinolente.
La serie (di cui potete guardare il trailer nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo) debutterà su Peacock il 15 ottobre 2026 e vedrà nel cast anche William Catlett nel ruolo di Levon Brooks, mentre i dettagli relativi al personaggio sono ancora tenuti riservati.
Otto episodi per raccontare la storia di Pamela Voorhees
Secondo Linda Cardellini, il rapporto tra la serie Crystal Lake e l'esperienza di vedere un film horror in sala sarà necessariamente diverso. La struttura televisiva offre infatti molto più spazio alla narrazione e consente di sviluppare la vicenda nell'arco di otto episodi: “Questo è un formato più lungo, quindi c'è molto di più che si può fare in otto episodi”, ha spiegato Cardellini, sottolineando che non si tratterà semplicemente di concentrare novanta minuti di puro terrore in una storia priva di altri elementi narrativi.
La serie, ha aggiunto l'attrice, contiene una componente narrativa consistente e non sarà quindi costruita esclusivamente sulla successione di momenti horror: “Non si tratta necessariamente di novanta minuti di puro horror. C'è molta storia. Quindi magari ogni tanto lancerete qualcosa e urlerete”.
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Sangue ovunque: effetti pratici e scene cruente
Se la componente narrativa avrà dunque un peso importante, non mancheranno comunque sequenze capaci di mettere alla prova anche gli spettatori più abituati al genere. Linda Cardellini ha confermato senza esitazioni che Crystal Lake sarà una serie particolarmente sanguinolenta, resa ancora più impressionante dal ricorso a effetti pratici: “Sì, diventa cruento, tanto che a volte avrei preferito che gli effetti non fossero così pratici come sono stati,” ha raccontato l'attrice, ricordando in particolare alcune situazioni avvenute sul set: “Ci sono un paio di momenti cruenti sul set, molto pratici, davvero disgustosi. A un certo punto c'era sangue ovunque”.
La dichiarazione lascia quindi intendere che la nuova produzione manterrà un legame molto forte con la componente più esplicita dell'horror, anche se la costruzione della storia non sarà limitata alle scene di violenza.
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Dall'altra parte del coltello: la vendetta di Pamela Voorhees
Per Linda Cardellini, interpretare Pamela Voorhees ha rappresentato anche un cambiamento rispetto ai ruoli che normalmente le vengono proposti nell'ambito dell'horror. L'attrice ha spiegato che la maggior parte delle sceneggiature di questo genere che le sono state sottoposte prevedeva personaggi costretti a scappare dall'assassino: “Tutto quello che mi è mai stato dato da leggere in quell'ambito era per il personaggio che veniva inseguito, non per quello che inseguiva tutti”, ha raccontato. In Crystal Lake, invece, la prospettiva è differente e l'attrice si trova dall'altra parte della dinamica tradizionale del genere, un ribaltamento che ha reso l'esperienza particolarmente divertente: “Questa volta è stato davvero divertente stare dall'altra parte del coltello”.
Pamela Voorhees è comparsa per la prima volta nel film originale Friday the 13th, uscito nel 1980, nei panni della madre di Jason: la sua storia è legata alla tragedia avvenuta nel 1957 a Camp Crystal Lake, dove Jason è annegato, ed è proprio la vita del personaggio precedente agli avvenimenti del primo film a costituire il punto di partenza della nuova serie.
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