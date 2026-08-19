La serie, ha aggiunto l'attrice, contiene una componente narrativa consistente e non sarà quindi costruita esclusivamente sulla successione di momenti horror: “Non si tratta necessariamente di novanta minuti di puro horror. C'è molta storia. Quindi magari ogni tanto lancerete qualcosa e urlerete”.

Secondo Linda Cardellini, il rapporto tra la serie Crystal Lake e l'esperienza di vedere un film horror in sala sarà necessariamente diverso. La struttura televisiva offre infatti molto più spazio alla narrazione e consente di sviluppare la vicenda nell'arco di otto episodi: “Questo è un formato più lungo, quindi c'è molto di più che si può fare in otto episodi”, ha spiegato Cardellini, sottolineando che non si tratterà semplicemente di concentrare novanta minuti di puro terrore in una storia priva di altri elementi narrativi.

Se la componente narrativa avrà dunque un peso importante, non mancheranno comunque sequenze capaci di mettere alla prova anche gli spettatori più abituati al genere. Linda Cardellini ha confermato senza esitazioni che Crystal Lake sarà una serie particolarmente sanguinolenta, resa ancora più impressionante dal ricorso a effetti pratici: “Sì, diventa cruento, tanto che a volte avrei preferito che gli effetti non fossero così pratici come sono stati,” ha raccontato l'attrice, ricordando in particolare alcune situazioni avvenute sul set: “Ci sono un paio di momenti cruenti sul set, molto pratici, davvero disgustosi. A un certo punto c'era sangue ovunque”.

Dall'altra parte del coltello: la vendetta di Pamela Voorhees

Per Linda Cardellini, interpretare Pamela Voorhees ha rappresentato anche un cambiamento rispetto ai ruoli che normalmente le vengono proposti nell'ambito dell'horror. L'attrice ha spiegato che la maggior parte delle sceneggiature di questo genere che le sono state sottoposte prevedeva personaggi costretti a scappare dall'assassino: “Tutto quello che mi è mai stato dato da leggere in quell'ambito era per il personaggio che veniva inseguito, non per quello che inseguiva tutti”, ha raccontato. In Crystal Lake, invece, la prospettiva è differente e l'attrice si trova dall'altra parte della dinamica tradizionale del genere, un ribaltamento che ha reso l'esperienza particolarmente divertente: “Questa volta è stato davvero divertente stare dall'altra parte del coltello”.

Pamela Voorhees è comparsa per la prima volta nel film originale Friday the 13th, uscito nel 1980, nei panni della madre di Jason: la sua storia è legata alla tragedia avvenuta nel 1957 a Camp Crystal Lake, dove Jason è annegato, ed è proprio la vita del personaggio precedente agli avvenimenti del primo film a costituire il punto di partenza della nuova serie.