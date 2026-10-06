La notizia arriva poco prima della première della quarta stagione, che uscirà il 16 ottobre 2026 sulla piattaforma di streaming Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

La serie tv Tulsa King con Sylvester Stallone è stata rinnovata per una quinta stagione, che sarà ambientata a New York e uscirà su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). La notizia arriva poco prima della première della quarta stagione, che uscirà invece il 16 ottobre 2026 sulla piattaforma di streaming. Scarlet Rose Stallone, figlia dell’attore protagonista e interprete del personaggio di Spencer in tutte e quattro le stagioni della serie tv, è stata promossa a membro fisso del cast. Si sono uniti con ruoli regolari anche Erik Palladino (Rocky sono io), Glenn Fleshler (Billions), Anthony Skordi (The Last Frontier) e Nickola Shreli (Power Book IV: Force).

LA SCELTA DI NEW YORK Nel mese di giugno 2026 la rivista Variety aveva riportato la notizia della presunta apertura di una stanza degli sceneggiatori per una potenziale quinta stagione della serie tv Tulsa King, che avrebbe previsto un trasferimento della produzione da Atlanta, in Georgia, a New York. Il protagonista, Dwight “Il Generale” Manfredi (Sylvester Stallone), è infatti originario della Grande Mela e viene esiliato a Tulsa, nell’Oklahoma, dai suoi soci mafiosi. Il cambio di location dipende anche da considerazioni di bilancio, dal momento che grazie ai recenti miglioramenti agli incentivi fiscali statali, New York è ora uno dei luoghi più convenienti per le riprese cinematografiche e televisive. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto al cast e alla troupe di Tulsa King nello Stato di New York per la sua quinta stagione”, ha dichiarato Hope Knight, CEO e commissario dell'agenzia per la crescita economica di New York, Empire State Development. “Sotto la guida del governatore Hochul, New York ha creato un ambiente senza pari per il cinema e la televisione: talenti di livello mondiale, location iconiche e un programma di crediti d'imposta per il cinema che genera posti di lavoro e investimenti concreti per i newyorkesi. Tulsa King rappresenta l'ultimo di una lista crescente di progetti orgogliosamente girati a New York”. Drew Brown, vicepresidente esecutivo della produzione presso Paramount TV, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di offrire ai fan ancora più episodi di questa incredibile serie e di girare la prossima stagione di Tulsa King a New York, dove la storia di Dwight Manfredi continuerà a evolversi. Siamo orgogliosi del lavoro svolto in Georgia, che rimane una location importante per noi”. Approfondimento Sylvester Stallone compie 80 anni, i suoi personaggi indimenticabili