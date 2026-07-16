Anthony Ippolito sarà Sylvester Stallone nel film I Play Rocky per la regia di Peter Farrelly. Il canale YouTube di Amazon MGM Studios ha pubblicato il trailer ufficiale della pellicola, in arrivo a novembre nelle sale cinematografiche statunitensi. Al momento massimo riserbo sulla data di distribuzione per il mercato italiano

Anthony Ippolito interpreterà Sylvester Stallone nella pellicola che racconterà l’ascesa dell’attore statunitense. Amazon MGM Studios ha condiviso le prime immagini ufficiali, visibili in apertura, offrendo uno sguado sulla pellicola diretta da Peter Farrelly. Come riportato da Deadline, Peter Gamble ha firmato la sceneggiatura. Nel cast anche Matt Dillon, AnnaSophia Robb, P.J. Byrne, Toby Kebbell, Tracy Letts, Jay Duplass, Stephan James, Kiki Seto, Robert Morgan, Saul Stein, Trevor St. John, Erik Palladino e Rob Demery.

Parallelamente, il sito di Amazon ha diffuso la sinossi ufficiale della pellicola I Play Rocky: “È un'avvincente storia vera di un attore sconosciuto con l'incrollabile convinzione di non essere destinato solo a scrivere Rocky, ma a essere Rocky Balboa. Nonostante i rifiuti a ogni passo, Sylvester Stallone scommette tutto su se stesso, rimanendo fermo sulla sua posizione di protagonista contro ogni previsione. Il risultato è la storia definitiva di un underdog dietro il film per eccellenza degli underdog”. La pellicola debutterà nelle sale cinematografiche statunitensi a novembre, al momento massimo riserbo sulla data di distribuzione per il mercato italiano. Il trailer ha collezionato oltre sei milioni di visualizzazioni su YouTube in circa ventiquattro ore.

Sylvester Stallone (FOTO) è tra gli attori più acclamati del mondo dorato di Hollywood. Nel corso degli anni l’artista ha spaziato tra piccolo e grande schermo regalando interpretazioni iconiche al pubblico. Ricordiamo anche numerosi riconoscimenti, tra i quali tre candidature agli Academy Awards e la vittoria nella categoria Miglior attore non protagonista per Creed – Nato per combattere alla 73esima edizione dei Golden Globe.