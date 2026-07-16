Uno splendido errore 3, il trailer e quando esce la serie tv Netflix

È uscito il trailer della terza stagione della serie tv Uno splendido errore, che uscirà il 6 agosto 2026 su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) con tutti e 10 gli episodi. Nel filmato, Grace Wagner (Ellie O’Brien) chiede a Jackie Howard (Nikki Rodriguez) come vanno le cose tra i due fratelli Alex Walter (Ashby Gentry) e Cole Walter (Noah LaLonde). Nella seconda stagione, i tre protagonisti avevano vissuto un momento drammatico: il grave malore per probabili problemi cardiaci, con conseguente trasporto d’urgenza in ospedale, di George Walter (Marc Blucas), il papà dei due ragazzi. Nel finale, poco prima dell’arrivo dell’ambulanza, Alex aveva anche sentito Jackie dire a Cole che lo amava. “Penso che sia una cosa con cui dovremo fare i conti tutti per un po’”, dice nel trailer mamma Katherine Walter (Sarah Rafferty) alla sua famiglia, in riferimento alla lenta ripresa del marito. Le cose, però, si complicano quando lo zio di Jackie, Richard (Alex Quijano) torna al Walter Ranch di Silver Falls, in Colorado, accompagnato da Eliot (Naveen Paddock), che Cole soprannomina “Mr. Harvard” e che a Jackie ricorda la sua vecchia vita. Dopo il suo arrivo, Cole nota addirittura un cambiamento nel comportamento della ragazza. Intanto, sempre Cole sta sviluppando una passione per le corse automobilistiche, cosa che non entusiasma Katherine. Quando Alex le domanda se le va bene, lei risponde: “No, ma ti avevamo anche detto che non potevi cavalcare i cavalli selvaggi, e guarda com’è andata a finire”. Alla fine, Jackie stringe la teiera della sorella defunta, che è stata riparata da Cole. Tutti i cambiamenti metteranno alla prova la protagonista, che sarà quindi costretta a scoprire chi è veramente. Del resto, come ha dichiarato l’attrice Nikki Rodriguez a Tudum di Netflix, “per la prima volta, in questa stagione inizia davvero a mettere sé stessa al primo posto”.

Basata sull’omonimo romanzo di Ali Novak, la terza stagione della serie tv Uno splendido errore include nel cast anche Connor Stanhope nel ruolo di Danny, Johnny Link nel ruolo di Will, Corey Fogelmanis nel ruolo di Nathan, Jaylan Evans nel ruolo di Skylar, Zoë Soul nel ruolo di Hayley, Isaac Arellanes, Myles Perez, Ashley Tavares nel ruolo di Tara, Dean Petriw, Alix West Lefler, Lennix James, Alisha Newton, Kolton Stewart, Mya Lowe, Gabrielle Jacinto, Jesse Lipscombe, Nathaniel Arcand, Natalie Sharp, Janet Kidder, Riele Downs e Jake Manley. Le new entry comprendono invece Erin Karpluk nel ruolo di Hannah, sorella di George e madre di Isaac e Lee, che ha lasciato i suoi due figli alle cure della famiglia Walter, e Chad Rook in un ruolo ricorrente. Lo show è già stato rinnovato per una quarta stagione, che uscirà nel 2027.

“La realtà di tutti è andata un po’ in frantumi; ora stanno raccogliendo i pezzi e cercando di ricomporre il tutto”, ha anticipato a Tudum di Netflix Ashby Gentry, volto di Alex Walter. La showrunner, creatrice e produttrice esecutiva Melanie Halsall ha poi rivelato che la terza stagione della serie tv Uno splendido errore si aprirà con un primo episodio “emozionante” e che sarà “incentrata sul crescere, maturare e assumersi maggiori responsabilità”.