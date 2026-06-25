Uno splendido errore, quando esce la stagione 3 della serie tv Netflix

La terza stagione in 10 episodi della serie tv Uno splendido errore uscirà il 6 agosto 2026 su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Come recita la sinossi ufficiale , “il cammino del vero amore non è mai facile, soprattutto a Silver Falls. L’ultima volta che abbiamo visto i Walter, Jackie (Nikki Rodriguez) e Cole (Noah LaLonde) si sono finalmente dichiarati il ​​loro amore, ma il fidanzato di Jackie, nonché fratello di Cole, Alex (Ashby Gentry), li ha sentiti per caso. La loro conversazione è stata interrotta quando il patriarca dei Walter, George (Marc Blucas), è stato portato d'urgenza in ospedale. Nella terza stagione, i Walter capiscono cosa è veramente importante dopo questo evento e scoprono che va bene inseguire i propri sogni. Con le loro vite sentimentali ancora in bilico, Alex si dedica alla sua nuova squadra di rodeo e Cole riprende in mano le redini della sua vita, letteralmente, quando un pilota automobilistico vede del potenziale in lui. Nel frattempo, Jackie si impegna con tutto il cuore per sviluppare lo spazio comunitario della città. Ma quando un'amica d’infanzia arriva da New York, la vita che si è lasciata alle spalle si rivela più difficile da dimenticare di quanto si aspettasse”. Basata sull’omonimo romanzo di Ali Novak, la serie tv vede protagonisti anche Sarah Rafferty nel ruolo di Katherine, Connor Stanhope nel ruolo di Danny, Johnny Link nel ruolo di Will, Corey Fogelmanis nel ruolo di Nathan, Jaylan Evans nel ruolo di Skylar, Zoë Soul nel ruolo di Hayley, Alex Quijano nel ruolo di Richard e Ashley Tavares nel ruolo di Tara. Il cast include anche Erin Karpluk, Naveen Paddock, Isaac Arellanes, Myles Perez, Chad Rook, Dean Petriw, Johnny Link, Alix West Lefler, Lennix James, Alisha Newton, Ellie O'Brien, Kolton Stewart, Mya Lowe, Gabrielle Jacinto, Nathaniel Arcand, Natalie Sharp, Janet Kidder e Jake Manley. Lo show è già stato rinnovato per una quarta stagione , che uscirà nel 2027 .

IL TRIANGOLO AMOROSO E LA CRESCITA DEI PROTAGONISTI

“La realtà di tutti è andata un po’ in frantumi; ora stanno raccogliendo i pezzi e cercando di ricomporre il tutto”, ha spiegato a Tudum di Netflix Ashby Gentry, volto di Alex Walter. La showrunner, creatrice e produttrice esecutiva Melanie Halsall ha poi rivelato che la terza stagione della serie tv Uno splendido errore si aprirà con un primo episodio “emozionante” e che sarà “incentrata sul crescere, maturare e assumersi maggiori responsabilità”. Halsall ha definito Alex e Cole Walter “amanti dell’adrenalina” e “competitivi”, ma ha anche sottolineato che, in fondo, tengono davvero l’uno all’altro. “È questo il fulcro di tutto da ormai tre stagioni” e, ora, “si riesce a fare chiarezza, andando oltre le sciocchezze”, anche in merito ai sentimenti contrastanti che i due fratelli protagonisti provano per Jackie. “Cole si detesta per ciò che ha fatto ad Alex, sia con Paige (Madison Brydges) anni fa, sia con Jackie nella prima stagione”, ha proseguito Halsall. Nonostante Cole abbia cercato di tenere per sé i sentimenti che provava per Jackie, “è mortificato dal fatto che Alex abbia sentito tutto. L'ultima cosa che vuole è peggiorare la situazione". Nikki Rodriguez, volto di Jackie, ha precisato che anche il suo personaggio soffre all’idea di ferire Alex: "Dopo tutto quello che è successo con George, ci tiene ancora di più a non ferire nessuno della famiglia e a non essere un peso". Halsall ha concluso: “È stata una rivelazione piuttosto importante alla fine della seconda stagione e non possiamo semplicemente ignorarla. Inoltre, lei non può continuare a oscillare tra due ragazzi. Il modo in cui affronteremo la questione sarà una sfida davvero interessante, e non vedo l'ora di affrontarla”.