Uno splendido errore, tre nuove aggiunte nel cast della terza stagione

Tre nuovi attori si sono uniti al cast della terza stagione della serie tv teen drama Uno splendido errore , che ha terminato la produzione in Canada e che debutterà nel 2026 su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). L’attore Chad Rook ( It: Welcome to Derry e Joe Pickett) interpreterà Mac , descritto come “un pilota di drag racing che assume Cole per rinnovare il motore di una delle sue auto da corsa. Dopo aver visto Cole fare un giro in pista, Mac rimane colpito dalle sue doti naturali al volante”. L’attore Naveen Paddock (Stoffa da campioni – Cambio di gioco e Tutto è possibile) interpreterà invece Eliot , il nuovo, bello e affascinante stagista di zio Richard, che porta con sé una certa raffinatezza newyorkese. Proprio l’arrivo del personaggio a Silver Falls lascerà la protagonista Jackie Howard (Nikki Rodriguez) sospesa tra la vecchia vita a Manhattan e la nuova esistenza nel Colorado. L’attrice Erin Karpluk (Being Erica e Smoke) interpreterà infine Hannah , la sorella nomade di George e madre di Isaac e Lee . Secondo la descrizione di Netflix, “Hannah è uno spirito libero o un’irresponsabile assoluta (scegliete voi). In precedenza, aveva lasciato i figli per andare a vivere con i Walter e poi se n’era andata per ragioni sconosciute, ma quando si ripresenta improvvisamente alla porta mille giorni dopo, ha molti ponti da ricostruire”.

IL TRIANGOLO AMOROSO

Basata sull'omonimo libro di Ali Novak, scritto quando l'autrice aveva solo 15 anni e pubblicato inizialmente su Wattpad, la serie tv Uno splendido errore segue la quindicenne Jackie Howard (Nikki Rodriguez), originaria di Manhattan, che si trasferisce da New York al Colorado dopo la tragica morte della sua famiglia in un incidente d'auto. Nella nuova vita a Silver Falls, la ragazza viene accolta dalla famiglia Walter, composta da dieci ragazzi e da una ragazza. Presto Jackie inizia una relazione con il timido e studioso Alex (Ashby Gentry) ma, alla fine della prima stagione, scambia un bacio con il fratello maggiore del ragazzo, Cole (Noah LaLonde), in un inevitabile triangolo amoroso. Le tre nuove aggiunte del cast si uniscono così agli altri interpreti fissi della serie Sarah Rafferty nel ruolo di Katherine, Marc Blucas nel ruolo di George Walter, Connor Stanhope nel ruolo di Danny e Jaylan Evans nei panni di Skylar. Il cast ricorrente include invece Corey Fogelmanis nel ruolo di Nathan, Johnny Link nel ruolo di Will, Isaac Arellanes nel ruolo di Isaac, Myles Perez nel ruolo di Lee, Alisha Newton nel ruolo di Erin, Mya Love nel ruolo di Kiley, Ellie O’Brien nel ruolo di Grace, Ashley Tavares nel ruolo di Tara, Dean Petriw nel ruolo di Jordan, Alix West Lefler nel ruolo di Parker, Kolton Stewart nel ruolo di Dylan, Alex Quijano nel ruolo di Richard, Lennix James nel ruolo di Benny, Gabrielle Jacinto nel ruolo di Olivia e Natalie Sharp. Nella seconda stagione, Jackie ha cercato di recuperare il rapporto con Alex e di stabilire limiti con Cole. Secondo la sinossi ufficiale, però, "reintegrarsi non è così facile. Alex, che è cambiato tanto durante l'estate, non è molto entusiasta dei tentativi di Jackie di riallacciare i rapporti, dato che è concentrato sull'allenamento per un rischioso rodeo (e si gode tutta la nuova attenzione che sta ricevendo). Nel frattempo, Cole assume un nuovo ruolo a scuola, ma quando questo non riesce a colmare il vuoto lasciato dal non giocare a football, i suoi vecchi modi di fare si insinuano e causano drammi. Mentre Jackie si fa accettare a Silver Falls, cercando di mantenere la sua identità di Howard, è costretta a fare una scelta che potrebbe distruggere tutto ciò che ha faticato a ricostruire".