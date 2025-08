Uno splendido errore 2, il trailer e quando esce la nuova stagione

Nella seconda stagione, Jackie cerca recuperare il rapporto con Alex e di stabilire dei limiti con Cole. Secondo la sinossi ufficiale, però, "reintegrarsi non è così facile. Alex, che è cambiato tanto durante l'estate, non è molto entusiasta dei tentativi di Jackie di riallacciare i rapporti, dato che è concentrato sull'allenamento per un rischioso rodeo (e si gode tutta la nuova attenzione che sta ricevendo). Nel frattempo, Cole assume un nuovo ruolo a scuola, ma quando questo non riesce a colmare il vuoto lasciato dal non giocare a football, i suoi vecchi modi di fare si insinuano e causano drammi. Mentre Jackie si fa accettare a Silver Falls, cercando di mantenere la sua identità di Howard, è costretta a fare una scelta che potrebbe distruggere tutto ciò che ha faticato a ricostruire".