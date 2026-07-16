The Batman Part II, il teaser del film con Pattinson rinviato al 2028

Il film The Batman Part II di Matt Reeves è stato nuovamente rinviato e uscirà nei cinema il 18 febbraio 2028, quasi sei anni dopo il precedente The Batman. Il regista ha annunciato la nuova data su Vimeo, dove ha accompagnato il messaggio alle prime riprese di prova del ritorno di Robert Pattinson nel ruolo del Cavaliere Oscuro.

Il sequel The Batman Part II avrebbe dovuto inizialmente uscire il 2 ottobre 2026, ma la casa di produzione Warner Bros. aveva poi posticipato l’uscita al 1º ottobre 2027. All'epoca, il co-presidente dei DC Studios, James Gunn, aveva difeso su Thread la prima modifica della data di uscita del film. “A dire il vero, un intervallo di cinque anni o più è abbastanza comune nei sequel”, aveva scritto, sottolineando la prassi di una certa distanza di tempo tra la versione originale e i sequel di pellicole ad alto budget. “Sette anni tra Alien e Aliens, quattordici anni tra Gli Incredibili. Sette anni tra i primi due Terminator. Tredici anni tra Avatar. Trentasei anni tra Top Gun. E, naturalmente, sei anni tra Guardiani della Galassia Vol. 2 e Vol.3”. Ora, l’ulteriore rinvio di The Batman Part II al 2028 consentirà a Reeves di avere più tempo per la post-produzione. In ogni caso, recentemente Warner Bros. ha modificato anche le date di uscita di altri film, come il misterioso The Great Beyond di J.J. Abrams e con Glen Powell e Jenna Ortega, che è stato posticipato dal 13 novembre 2026 al 1º ottobre 2027, cioè proprio alla data nella quale, fino a poco fa, era attesa l’uscita di The Batman Part II. La casa di produzione Warner Bros. ha descritto la novità cinematografica come “uno spettacolo per tutti i gusti e per ogni tipo di pubblico”, dove Abrams comporrà la colonna sonora originale e che uscirà anche in formato IMAX 70mm, reso possibile proprio grazie al rinvio dell'arrivo nei cinema che, così, ha permesso di guadagnare tempo per la produzione delle copie. Anche il nuovo film Panic Carefully di Sam Esmail e con Julia Roberts uscirà il 9 aprile 2027 invece del 26 febbraio 2027, giorno nel quale, al suo posto, arriverà invece l’horror soprannaturale Revenge of La Llorona di Santiago Meneghini.

Il cast del film The Batman Part II include anche Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance (Il Trono di Spade), Brian Tyree Henry e Sebastian Koch. Matt Reeves e Mattson Tomlin hanno scritto la sceneggiatura. I dettagli della trama restano tuttora segreti, così come i ruoli interpretati dal cast di supporto. Tuttavia, nel 2025, durante un’intervista sul red carpet con Josh Horowitz, il regista Matt Reeves aveva svelato che il sequel si sarebbe concentrato sul personaggio di Bruce Wayne, dato che il primo capitolo The Batman era invece “così incentrato su Batman”. Aveva aggiunto: “In molti altri film, che adoro, una volta superata la storia delle origini, cosa che noi non abbiamo fatto del tutto, ma abbiamo fatto qualcosa che faceva riferimento alle sue origini, allora si inizia a raccontare la storia della Galleria dei Nemici e l'arco narrativo di quel personaggio. Ma non ho mai voluto perdere Robert Pattinson al centro di queste storie, quindi è proprio su questo che ci siamo concentrati”.