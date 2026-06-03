The Batman 2, Robert Pattinson risponde alle critiche sul suo fisico

In un'intervista rilasciata a GQ in occasione della cover story dedicata a L'Odissea, l'attore è tornato a parlare delle polemiche nate dopo l'uscita di The Batman nel 2022, quando alcuni spettatori avevano criticato la sua forma fisica ritenendola inadeguata per il ruolo di Bruce Wayne

In vista del ritorno sul set per The Batman 2 , Pattinson ha deciso di cambiare approccio: ha fatto installare una palestra nella propria abitazione per mantenere una routine di allenamento costante e documentabile , senza lasciare spazio a interpretazioni.

Nell'intervista a GQ, l'attore ha smontato quella percezione con franchezza e una buona dose di autoironia. Ha raccontato d'essersi allenato ogni giorno durante le riprese, a volte anche due volte al giorno o in piena notte , finendo però per ottenere risultati che il pubblico giudicò inadeguati. Una beffa, ha spiegato, aggravata dal fatto di aver contribuito involontariamente a costruire quell'immagine con le sue parole.

Il sequel si avvicina

Nel nuovo capitolo della saga, diretto ancora una volta da Matt Reeves, Pattinson sarà affiancato da Sebastian Stan e Scarlett Johansson nei panni rispettivamente di Harvey Dent e di sua moglie Gilda, mentre Charles Dance interpreterà il padre di Harvey.

Tornano nel cast anche Jeffrey Wright come Gordon e Andy Serkis come Alfred. Le riprese sono in corso, in vista dell'uscita in sala del 1° ottobre 2027.

Uno dei dettagli più sorprendenti emersi dall'intervista riguarda il programma produttivo: lo stuntman del film ha informato Pattinson che sono previste ben 11 settimane di riprese notturne, una scelta narrativamente coerente con un personaggio che agisce quasi esclusivamente di notte, ma fisicamente e logisticamente impegnativa per tutto il cast e la troupe. Una sfida che l'attore ha dichiarato di aver scoperto quasi per caso, visto che al momento dell'intervista non aveva ancora ricevuto il calendario ufficiale delle riprese. Pattinson ha comunque dichiarato di sentirsi pronto, anche grazie all'allenamento fisico intenso accumulato sul set de L'Odissea di Christopher Nolan, che lo ha descritto come una delle produzioni più estenuanti della sua carriera.