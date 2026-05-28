Primetime, il teaser trailer del film con Robert Pattinson

È uscito il teaser trailer del film thriller drammatico Primetime, dove Robert Pattinson interpreta il conduttore televisivo statunitense Chris Hansen, volto del docu-reality To Catch a Predator andato in onda dal 2004 al 2007 sulla rete NBC e incentrato su una troupe impegnata sotto copertura nella cattura di pedofili. Il regista Lance Oppenheim (Ren Faire) ha diretto la pellicola sulla base della sceneggiatura di Ajon Singh. Il cast include anche Merritt Wever, Skyler Gisondo e Phoebe Bridgers. “Nel 2006, Chris Hansen, conduttore di To Catch a Predator, si propone di fare la storia della televisione”, recita la sinossi ufficiale, che non rivela però ulteriori elementi della trama. Nel novembre 2006, Bill Conradt, assistente procuratore distrettuale della contea di Kaufman, si era suicidato nella sua casa in Texas mentre le forze dell’ordine e la troupe di NBC irrompevano nell’abitazione proprio nell’ambito di un’inchiesta di To Catch a Predator. Il caso di Conradt aveva fatto parte di una più ampia operazione sotto copertura durata quattro giorni a Murphy, che aveva portato alla cattura di 25 uomini e che aveva suscitato forti proteste da parte della popolazione locale. L’ufficio del procuratore distrettuale della Contea di Collin si era infine rifiutato di procedere contro le persone arrestate. I produttori del film Primetime sono Range Media, Icki Eneo Arlo e Square Peg, nonché Brian Kavanaugh-Jones, Fred Berger, Robert Pattinson, Brighton McCloskey, Lars Knudsen e Tyler Campellone. La pellicola uscirà nei cinema nell’autunno 2026.

Il programma To Catch a Predator con Chris Hansen aveva riscosso un grande successo, nonostante i soli 20 episodi trasmessi. Infatti, resta ancora oggi un punto di riferimento culturale nella storia della televisione e del giornalismo investigativo. Nato il 13 settembre 1959, dal 2004 al 2007 il presentatore televisivo, giornalista e personaggio di YouTube statunitense Christopher Hansen ha condotto la trasmissione To Catch a Predator su NBC. Nel 2013 ha poi lasciato la rete televisiva, mentre nel 2015 su Investigation Discovery ha iniziato a condurre il programma Killer Instinct che documetava indagini per omicidio. Nel 2020 ha anche co-fondato un servizio di streaming orientato al true crime, TruBlu. Nella sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti, compresi 10 Emmy Awards.

Nato il 13 maggio 1986 a Londra, l’attore Robert Pattinson ha interpretato Cedric Diggory nel film Harry Potter e il calice di fuoco (2005) e il vampiro Edward Cullen nella saga cinematografica Twilight (2008-2012). Ha poi recitato in pellicole come Cosmopolis (2012) e Maps to the Stars (2014) di David Cronenberg, Good Time (2017) dei fratelli Josh e Benny Safdie, The Lighthouse (2019) di Robert Eggers, Tenet (2020) di Christopher Nolan, The Batman Epic Crime Saga (dal 2022) di Matt Reeves, Mickey 17 (2025) di Bong Joon-ho, The Drama – Un segreto è per sempre (2026) di Kristoffer Borgli, Odissea (2026) di Christopher Nolan e Dune – Parte tre (2026) di Denis Villeneuve. Nel 2009 aveva iniziato una relazione con Kristen Stewart, co-protagonista nella saga cinematografica di Twilight, con la quale aveva terminato la frequentazione nel 2013. Dopo una relazione di circa tre anni con la cantante FKA Twigs, dal 2018 è legato all’attrice, cantante e modella Suki Waterhouse, dalla quale nel 2024 ha avuto una figlia.