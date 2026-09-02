Tulsa King 4, il teaser trailer e la data di uscita della serie tv

La quarta stagione della serie tv Tulsa King con protagonista Sylvester Stallone arriverà il 16 ottobre 2026 su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) con nuovi episodi in uscita ogni settimana. La piattaforma di streaming ha anche pubblicato su Instagram le prime immagini della nuova stagione.

“Dwight (Sylvester Stallone) lotta per legittimare il suo impero e proteggere la sua banda, mentre politici corrotti, nuovi pericolosi nemici e una devastante perdita personale lo colpiscono da ogni direzione”, recita la sinossi ufficiale della quarta stagione della serie tv Tulsa King. “Tuttavia, ogni conquista ottenuta a fatica porta con sé verità ancora più dure: sulla lealtà, la leadership e il prezzo dell'ambizione. Ogni mossa trascina Dwight sempre più a fondo negli istinti di strada che si era lasciato alle spalle a New York, trasformando Tulsa in un campo di battaglia e Dwight nell'unica minaccia che nessuno può permettersi di sottovalutare”.

Il cast della quarta stagione della serie tv Tulsa King include anche Martin Starr, Jay Will, Vincent Piazza, Annabella Sciorra, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Frank Grillo, Mike “Cash Flo” Walden, James Russo, Kevin Pollak, Neal McDonough, Garrett Hedlund e Dana Delany. Anche Gretchen Mol si è unita al cast per la quarta stagione come membro fisso della serie tv.

Terence Winter è capo sceneggiatore e produttore esecutivo della serie tv Tulsa King. Taylor Sheridan è produttore esecutivo insieme a Sylvester Stallone, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Thomas Kelly e Keith Cox. La serie tv è prodotta da Paramount Television Studios e 101 Studios.

Nonostante non sia stata ancora annunciata una quinta stagione della serie tv Tulsa King, lo scorso giugno la rivista Variety aveva riportato che, secondo alcune fonti, si sarebbe aperta la stanza degli sceneggiatori. Inoltre, sebbene la serie tv sia stata finora girata principalmente ad Atlanta, in Georgia, per la prossima stagione sarebbe invece previsto un trasferimento a New York.

Paramount sta inoltre preparando lo spin-off Fresco King con protagonista Samuel L. Jackson, che ha partecipato alla terza stagione della serie tv Tulsa King come guest star nel ruolo del sicario Russell Lee Washington Jr. Le riprese della nuova serie tv si sono concluse all’inizio dell’estate 2026, ma finora non è stata annunciata una data di uscita.

In un’intervista rilasciata nel 2022 a Sky TG24, Sylvester Stallone aveva descritto il contesto nel quale si muove il personaggio di Dwight Manfredi. Come aveva spiegato, per un americano trasferirsi da New York a Tulsa “è come andare sulla luna. La gente dell’Oklahoma è fantastica, ma dal punto di vista dell’ambiente è un posto incredibile: freddo polare, caldo infernale, tornado. Una volta ho misurato la temperatura con il termometro e ho visto che c’erano 57 gradi. È gente tosta. Quei posti li chiamavano Badlands, le terre cattive. Era il territorio più spaventoso d’America. C’erano 300 bande criminali per ogni sceriffo. Poi divenne uno Stato”. Lì, Dwight “incontra cowboy, indiani, giovani e comincia a costruire una famiglia attorno a sé. I mafiosi sono gelosi: pensavano che sarebbe morto e invece comincia a fare soldi, tornano da lui ma lui risponde: no, amici cari, questa è la mia famiglia. Tornate a casa”.