La nuova data fa parte di "Amatour", il tour nei palazzetti che accompagnerà l'uscita di "Amateur", il nuovo album del cantautore bolognese atteso per il 23 ottobre
Cesare Cremonini raddoppia. Anzi, triplica: all'Inalpi Arena di Torino si aggiunge un terzo concerto, in programma il 12 dicembre, che si somma alle serate già annunciate del 9 e del 10.
Il terzo concerto all'Inalpi Arena
Visto il grande interesse del pubblico, Cesare Cremonini ha deciso di aggiungere una nuova serata nel capoluogo piemontese. Il concerto si terrà sabato 12 dicembre all'Inalpi Arena, il palazzetto del Parco Olimpico nel quartiere Santa Rita, noto anche per ospitare le ATP Finals di tennis. I biglietti per la nuova data sono disponibili da martedì 6 ottobre a partire dalle 11.
Le prime due serate torinesi erano state annunciate a inizio settembre, con prevendite riservate a chi aveva preordinato una copia fisica del nuovo disco e successiva apertura delle vendite generali.
Torino occupa così la parte centrale del tour, che vedrà come ospite speciale il sassofonista statunitense Donny McCaslin. Radio Deejay sarà la radio ufficiale della tournée.
Le tappe di Amatour
La tournée prenderà il via il 24 novembre con una data zero al Palaprometeo di Ancona, già sold out. Da lì Cremonini si sposterà a Bologna, dove si esibirà per sette serate all'Unipol Arena, molte delle quali già esaurite. Dopo le tre date torinesi, il tour approderà a Milano con una serie di concerti all'Unipol Forum, tra cui quelli del 18 e del 19 dicembre, anch'essi già sold-out.
Si tratta del ritorno del cantautore nei palasport, dopo la conclusione, appena pochi mesi fa, di quello che viene considerato il tour più importante della sua carriera, tra stadi e grandi spazi all'aperto. Una dimensione più raccolta, quindi, pensata per presentare dal vivo le nuove canzoni.
Il nuovo album "Amateur" e il duetto con Salmo
Prima dei concerti arriverà il disco: Amateur, decimo album di inediti di Cremonini, uscirà venerdì 23 ottobre. Il progetto è nato e si è sviluppato a Londra, negli Studio 13, e rappresenta per l'artista un nuovo capitolo, con cui rimettere in discussione abitudini e regole consolidate.
Tra le sorprese del disco c'è la collaborazione con Salmo, presente nella title track. È stato lo stesso Cremonini a contattare il rapper sardo subito dopo la fine del tour precedente, colpito dalla sua libertà artistica e dalla capacità di muoversi tra generi diversi. Salmo lo ha poi raggiunto in studio a Londra durante una fase decisiva della lavorazione. Parlando di questo incontro, il cantautore ha detto: "Ho trovato un amico". I due si ritroveranno sul palco già il 20 ottobre, sempre nella capitale britannica, per un concerto-evento all'O2 Shepherd's Bush Empire: una serata interamente dedicata alla nuova musica, insieme ai musicisti e agli artisti che hanno contribuito alla nascita dell'album.