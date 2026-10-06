Le prime due serate torinesi erano state annunciate a inizio settembre, con prevendite riservate a chi aveva preordinato una copia fisica del nuovo disco e successiva apertura delle vendite generali.

Visto il grande interesse del pubblico, Cesare Cremonini ha deciso di aggiungere una nuova serata nel capoluogo piemontese. Il concerto si terrà sabato 12 dicembre all'Inalpi Arena , il palazzetto del Parco Olimpico nel quartiere Santa Rita, noto anche per ospitare le ATP Finals di tennis. I biglietti per la nuova data sono disponibili da martedì 6 ottobre a partire dalle 11.

Il nuovo album "Amateur" e il duetto con Salmo

Prima dei concerti arriverà il disco: Amateur, decimo album di inediti di Cremonini, uscirà venerdì 23 ottobre. Il progetto è nato e si è sviluppato a Londra, negli Studio 13, e rappresenta per l'artista un nuovo capitolo, con cui rimettere in discussione abitudini e regole consolidate.

Tra le sorprese del disco c'è la collaborazione con Salmo, presente nella title track. È stato lo stesso Cremonini a contattare il rapper sardo subito dopo la fine del tour precedente, colpito dalla sua libertà artistica e dalla capacità di muoversi tra generi diversi. Salmo lo ha poi raggiunto in studio a Londra durante una fase decisiva della lavorazione. Parlando di questo incontro, il cantautore ha detto: "Ho trovato un amico". I due si ritroveranno sul palco già il 20 ottobre, sempre nella capitale britannica, per un concerto-evento all'O2 Shepherd's Bush Empire: una serata interamente dedicata alla nuova musica, insieme ai musicisti e agli artisti che hanno contribuito alla nascita dell'album.