Ci sarà anche un graditissimo ritorno a casa: Settembre, cantautore nato proprio nella famiglia di X Factor che, anno dopo anno, sta costruendo un percorso intenso e bello, distinguendosi nel panorama pop per un timbro vocale graffiante, intenso e fortementericonoscibile. Nel 2025, con il brano Vertebre, manifesto intimo sulle fragilità generazionali e sulla vulnerabilità dei rapporti, si è aggiudicato il primo premio nella categoria Nuove Proposte, facendo il pieno di riconoscimenti della critica con il Premio "Mia Martini", il Premio della Sala Stampa "Lucio Dalla", il Premio Enzo Jannacci e il Premio SIAE per il miglior videoclip, oltre a conquistare poi il Disco d’Oro. L’anno successivo ha pubblicato il singolo Due settimane, che ha inaugurato il nuovo percorso musicale e che ha portato sui principali palchi dei festival radiofonici italiani, confermando la crescita di un percorso artistico in continua evoluzione; e a seguire Lentiggini, pezzo che conferma una scrittura rara e matura, capace di curare le fragilità generazionali e trasformare i sentimenti personali in immagini sincere e universali. Settembre ha annunciato i primi appuntamenti del 2027 nei club: il 9 marzo sarà a Pozzuoli (NA) al Duel Club, il 15 marzo a Roma al Largo Venue, il 20 marzo a Milano ai Magazzini Generali.