X Factor 2026, è la notte degli inediti. Ospiti Artemas e Settembre. DIRETTA
In diretta dall’X Factor Arena sta per iniziare lo show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW con la conduzione di Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani. I 7 artisti in gara proporranno per la prima volta i loro inediti. Uno dei concorrenti andrà al ballottaggio, dove sarà raggiunto dal meno votato della seconda manche di cover. L’opening sarà del cantautore britannico Artemas, mentre il super ospite sarà Settembre
in evidenza
In diretta dall’X Factor Arena sta per iniziare il quinto Live Show di X Factor 2026, lo show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW (sempre disponibile on demand e su Sky Go; anche in chiaro il martedì successivo su TV8 e il mercoledì successivo su Cielo), con la conduzione di Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani.
I 7 artisti in gara (LE SQUADRE) proporranno per la prima volta i loro inediti:
· Squadra Paola Iezzi:
- camilla: Solo noi
- Mad-Dog: Pericolosa
· Squadra Jake La Furia:
- Alex Fontana: Vivian
· Squadra Irama:
- Le Distanze: Missione di soccorso
- Patrizia: RIMAN
· Squadra Francesco Gabbani:
- Teo Bok: Believe Me
- Giacomo Calò: A un passo da
Uno dei concorrenti andrà al ballottaggio, dove sarà raggiunto dal meno votato della seconda manche di cover. Ecco le ipotetiche assegnazioni:
· Squadra Paola Iezzi:
- camilla: When We Were Young di Adele
- Mad-Dog: Psycho Killer dei Talking Heads
· Squadra Jake La Furia:
- Alex Fontana: Young and Beautiful di Lana Del Rey
· Squadra Irama:
- Le Distanze: Il mondo di Jimmy Fontana
- Patrizia: Listen di Beyoncé
· Squadra Francesco Gabbani:
- Teo Bok: Always dei Bon Jovi
- Giacomo Calò: Lose Controldi Teddy Swims
L’opening sarà del cantautore britannico Artemas, mentre il super ospite sarà Settembre.
Prima di tutti i Live Show alle ore 21:00 andrà in onda in diretta dal backstage Ante Factor con Mariasole Pollio, dal lunedì al venerdì alle ore 20:30 andrà in onda X Factor Daily e tutti i mercoledì alle ore 21:15 andrà in onda Road to X Factor.
Ante Factor e gli altri appuntamenti
Prima di tutti i Live Show alle ore 21:00 andrà in onda in diretta dal backstage Ante Factor con Mariasole Pollio, dal lunedì al venerdì alle ore 20:30 andrà in onda X Factor Daily e tutti i mercoledì alle ore 21:15 andrà in onda Road to X Factor.
Super ospite Settembre
Ci sarà anche un graditissimo ritorno a casa: Settembre, cantautore nato proprio nella famiglia di X Factor che, anno dopo anno, sta costruendo un percorso intenso e bello, distinguendosi nel panorama pop per un timbro vocale graffiante, intenso e fortementericonoscibile. Nel 2025, con il brano Vertebre, manifesto intimo sulle fragilità generazionali e sulla vulnerabilità dei rapporti, si è aggiudicato il primo premio nella categoria Nuove Proposte, facendo il pieno di riconoscimenti della critica con il Premio "Mia Martini", il Premio della Sala Stampa "Lucio Dalla", il Premio Enzo Jannacci e il Premio SIAE per il miglior videoclip, oltre a conquistare poi il Disco d’Oro. L’anno successivo ha pubblicato il singolo Due settimane, che ha inaugurato il nuovo percorso musicale e che ha portato sui principali palchi dei festival radiofonici italiani, confermando la crescita di un percorso artistico in continua evoluzione; e a seguire Lentiggini, pezzo che conferma una scrittura rara e matura, capace di curare le fragilità generazionali e trasformare i sentimenti personali in immagini sincere e universali. Settembre ha annunciato i primi appuntamenti del 2027 nei club: il 9 marzo sarà a Pozzuoli (NA) al Duel Club, il 15 marzo a Roma al Largo Venue, il 20 marzo a Milano ai Magazzini Generali.
L'opening di Artemas
L'opening della serata vedrà protagonista il cantautore britannico Artemas, tra le voci più interessanti della scena alt-pop. Originario dell’Oxfordshire, in Inghilterra, ha raggiunto il successo internazionale nel 2024 grazie alla hit virale i like the way you kiss me, entrata nella Top 15 della Billboard Hot 100, e che da allora ha superato 1,6 miliardi di stream. Conosciuto per il suo inconfondibile mix di pop dalle atmosfere dark e seducenti, influenze alternative e una scrittura carica di emotività, Artemas ha conquistato un pubblico affezionato in tutto il mondo, totalizzando oltre 3,5 miliardi di stream a livello globale e ottenendo una nomination ai BRIT Awards. Dopo il successo dei mixtape pretty, yustyna, LOVERCORE e Getting Up To No Good, Artemas continua a far evolvere il proprio sound. Attualmente impegnato in un tour europeo da headliner sold out, sta entrando in una nuova fase del suo percorso creativo, con nuova musica attesa nel 2027.
La seconda (probabile) manche di cover
Uno dei concorrenti andrà al ballottaggio, dove sarà raggiunto dal meno votato della seconda manche di cover. Ecco le ipotetiche assegnazioni:
· Squadra Paola Iezzi:
- camilla: When We Were Young di Adele
- Mad-Dog: Psycho Killer dei Talking Heads
· Squadra Jake La Furia:
- Alex Fontana: Young and Beautiful di Lana Del Rey
· Squadra Irama:
- Le Distanze: Il mondodi Jimmy Fontana
- Patrizia: Listen di Beyoncé
· Squadra Francesco Gabbani:
- Teo Bok: Always dei Bon Jovi
- Giacomo Calò: Lose Controldi Teddy Swims
Alla scoperta degli inediti
Il primo ascolto degli inediti non si scorda mai.
La serata inediti
In diretta dall’X Factor Arena sta per iniziare il quinto Live Show di X Factor 2026, lo show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW (sempre disponibile on demand e su Sky Go; anche in chiaro il martedì successivo su TV8 e il mercoledì successivo su Cielo), con la conduzione di Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani.
I 7 artisti in gara proporranno per la prima volta i loro inediti:
· Squadra Paola Iezzi:
- camilla: Solo noi
- Mad-Dog: Pericolosa
· Squadra Jake La Furia:
- Alex Fontana: Vivian
· Squadra Irama:
- Le Distanze: Missione di soccorso
- Patrizia: RIMAN
· Squadra Francesco Gabbani:
- Teo Bok: Believe Me
- Giacomo Calò: A un passo da
Foto di Virginia Bettoja
X Factor 2026, chi sono gli eliminati finora. FOTO
Tra ballottaggi e triple eliminazioni, gli eliminati di X Factor 2026 sono Alice Fregoso, Veronica, Lenanie, gli Scraffs, Manu e ALÌA