“Riman” è un brano intenso e viscerale, sospeso tra italiano e napoletano, in cui la voce di Patrizia (22enne di Giugliano di Napoli) si impone come assoluta protagonista. Il pezzo racconta lo smarrimento che accompagna la crescita: quando tutto intorno cambia, diventa facile cedere alle voci esterne e ai propri stessi dubbi, che ripetono che non ce la farai. Eppure, è proprio in quel momento che nasce la necessità di crederci davvero. Il titolo racchiude questa tensione attraverso un doppio significato, “resta” e “domani”: da un lato la tentazione di restare ancorati alla propria zona di comfort per timore; dall'altro lo sguardo rivolto al domani, la spinta ad andare verso il futuro nonostante la paura.

Il testo si muove costantemente sul confine tra conflitto interiore e scontro con il mondo esterno. Nella prima strofa, il verso “Se la tua voce non è più la mia” apre a una doppia lettura: è il rifiuto di dare ascolto a chi vorrebbe frenarti, ma è anche il distacco da quella parte di sé che, per difesa, vorrebbe trattenerti al sicuro. Una voce interiore che Patrizia non riconosce più come propria, ormai superata da una precisa voglia di riscatto. Nella seconda strofa, l'immagine “mi nasconderò nei tuoi brividi” fotografa invece la paura stessa di crederci e di cambiare: è la resistenza intima che frena dal mostrarsi, l'ultimo riparo prima di scegliere di uscire allo scoperto.