X Factor 2026, Riman è l'inedito di Patrizia: testo e video
Nel quinto Live Show di XF2026 dedicato alla notte degli inediti, la 22enne in squadra con Irama, presenta “Riman”. Testo di Antonio Mazzariello, Sofia Marsella, Enrico Esposito, Lorenzo Biscione e Glosie. Musica di Antonio Mazzariello, Sofia Marsella, Enrico Esposito e Lorenzo Biscione. Produttore Dani Galenda
“Riman” è un brano intenso e viscerale, sospeso tra italiano e napoletano, in cui la voce di Patrizia (22enne di Giugliano di Napoli) si impone come assoluta protagonista. Il pezzo racconta lo smarrimento che accompagna la crescita: quando tutto intorno cambia, diventa facile cedere alle voci esterne e ai propri stessi dubbi, che ripetono che non ce la farai. Eppure, è proprio in quel momento che nasce la necessità di crederci davvero. Il titolo racchiude questa tensione attraverso un doppio significato, “resta” e “domani”: da un lato la tentazione di restare ancorati alla propria zona di comfort per timore; dall'altro lo sguardo rivolto al domani, la spinta ad andare verso il futuro nonostante la paura.
Il testo si muove costantemente sul confine tra conflitto interiore e scontro con il mondo esterno. Nella prima strofa, il verso “Se la tua voce non è più la mia” apre a una doppia lettura: è il rifiuto di dare ascolto a chi vorrebbe frenarti, ma è anche il distacco da quella parte di sé che, per difesa, vorrebbe trattenerti al sicuro. Una voce interiore che Patrizia non riconosce più come propria, ormai superata da una precisa voglia di riscatto. Nella seconda strofa, l'immagine “mi nasconderò nei tuoi brividi” fotografa invece la paura stessa di crederci e di cambiare: è la resistenza intima che frena dal mostrarsi, l'ultimo riparo prima di scegliere di uscire allo scoperto.
il testo di “Riman”
Non trovo spazio, né sintonia
Se la tua voce non è più la mia
Questo silenzio, mi rende più leggera
La strada sta nei passi delle impronte che tu lasci
Chi saluti e chi t puort cu’tte
To giur ca tutto sto scuro po’ se ne va
E tu non dà retta a nisciuno nte fa’ cagnà
Ca sì nunn’è oggi è riman
Almeno io c’aggio pruvat
Non mi ascolti, chiudo gli occhi
Chiù forte astrigname ‘e penzier
Chiu doce è o suonno ca me lieve
E nun c’è penzamm, penzamm a stasera
Ca sì nunn’è oggi è riman
Quante cose che raccontano gli occhi
Prima o aropp coccruno mi dirà
Perché tutto mi scorreva davanti
Mi nascondevo nei tuoi brividi
Ti parlo non rispondi
Tu la sai la verità
Sono finiti i vecchi giorni
Aret n’può turnà
To giur ca tutto sto scuro po’ se ne va
E tu non dà retta a nisciuno nte fa’ cagnà
Ca sì nunn’è oggi è riman
Almeno io c’aggio pruvat
Non mi ascolti, chiudo gli occhi
Chiù forte astrignam’ ‘e penzier
Chiu doce è o suonno ca me lieve
E nun c’è penzamm, penzamm a stasera
Ca sì nunn’è oggi è riman
Ca si nunn’è oggi è riman
Almeno io c’aggio pruat
Non mi ascolti, chiudo gli occhi
Chiù forte astrigname e penzier
Chiu doce è o suonno ca me lieve
E nun c’è penzamm, penzamm a stasera
Ca sì nunn’è oggi è riman