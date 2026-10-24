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Irama a X Factor 2026: "La musica ci rende immortali"

Barbara Ferrara

Barbara Ferrara
Ph Virginia Bettoja

Dal primo San Siro per i dieci anni di carriera all’avventura nella nuova veste di giudice, Filippo Maria Fanti si racconta davanti ai microfoni di Sky Tg24. E ai talenti in gara consiglia di dare tutto se stessi, anche quando i risultati tardano ad arrivare: “Servono metodo, dedizione e una costanza ferrea. Essere onesti ed esprimere fino in fondo chi sei, perché la musica è l'unica cosa che resta quando noi scompariamo”

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