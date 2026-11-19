“Missione di soccorso” è il nuovo inedito de Le Distanze, trio composto da Saverio Campese (batteria - 20 anni, Trani), Andrea Manuel Pagella (voce - 20 anni, Genova) e Corinna Lanari (basso, 22 anni – Genova). È un brano dal sound moderno che cela un’affilata critica sociale dietro un’incalzante apparente leggerezza. Attraverso le suggestioni visive di una città fittizia e nevrotica, la band mette a nudo i cortocircuiti della società odierna, adottando lo sguardo di chi si sente fuori posto: un'anima estranea che osserva il mondo correre a un ritmo opposto al proprio e cerca qualcuno con cui condividere la stessa solitudine. Sul piano musicale, il pezzo intreccia arrangiamenti classici, contrassegnati dall'ingresso avvolgente degli archi, con sonorità elettroniche e synth che costituiscono la firma identitaria del gruppo. La struttura stessa del brano, lontana dagli standard tradizionali, riflette il rifiuto di conformarsi alle regole della società, sviluppandosi in una continua evoluzione di strumenti e frequenze. A sostenere questa architettura c'è un'interpretazione vocale ricca di dinamica, capace di spingersi dagli sfoghi più rabbiosi e rancorosi fino all'emotività nuda di chi si sente fragile e sbagliato.



Forte del bagaglio maturato nel programma e dopo una serie di pubblicazioni che ne hanno segnato la crescita, con questo brano Le Distanze confermano la volontà di spingere sempre più in là i propri confini sonori. Il brano nasce con l'impatto immediato di un pezzo che entra in testa al primo ascolto, ma la sua vera ambizione è diventare un richiamo alla collettività: uno spazio sicuro in cui chiunque si senta alienato possa finalmente trovarsi, riconoscersi e sentirsi compreso. È proprio questo il senso della loro “missione di soccorso”.