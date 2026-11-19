X Factor 2026, Missione di soccorso è l’inedito de Le Distanze: testo e video
Nel quinto Live Show di XF2026 dedicato alla notte degli inediti, il trio in squadra con Irama, presenta “Missione di soccorso”. Testo e musica di Gianmarco Manilardi, OMÄR, Le Distanze (Corinna Lanari, Andrea Manuel Pagella, Saverio Campese). Produzione di Gianmarco Manilardi
“Missione di soccorso” è il nuovo inedito de Le Distanze, trio composto da Saverio Campese (batteria - 20 anni, Trani), Andrea Manuel Pagella (voce - 20 anni, Genova) e Corinna Lanari (basso, 22 anni – Genova). È un brano dal sound moderno che cela un’affilata critica sociale dietro un’incalzante apparente leggerezza. Attraverso le suggestioni visive di una città fittizia e nevrotica, la band mette a nudo i cortocircuiti della società odierna, adottando lo sguardo di chi si sente fuori posto: un'anima estranea che osserva il mondo correre a un ritmo opposto al proprio e cerca qualcuno con cui condividere la stessa solitudine. Sul piano musicale, il pezzo intreccia arrangiamenti classici, contrassegnati dall'ingresso avvolgente degli archi, con sonorità elettroniche e synth che costituiscono la firma identitaria del gruppo. La struttura stessa del brano, lontana dagli standard tradizionali, riflette il rifiuto di conformarsi alle regole della società, sviluppandosi in una continua evoluzione di strumenti e frequenze. A sostenere questa architettura c'è un'interpretazione vocale ricca di dinamica, capace di spingersi dagli sfoghi più rabbiosi e rancorosi fino all'emotività nuda di chi si sente fragile e sbagliato.
Forte del bagaglio maturato nel programma e dopo una serie di pubblicazioni che ne hanno segnato la crescita, con questo brano Le Distanze confermano la volontà di spingere sempre più in là i propri confini sonori. Il brano nasce con l'impatto immediato di un pezzo che entra in testa al primo ascolto, ma la sua vera ambizione è diventare un richiamo alla collettività: uno spazio sicuro in cui chiunque si senta alienato possa finalmente trovarsi, riconoscersi e sentirsi compreso. È proprio questo il senso della loro “missione di soccorso”.
Il testo di “Missione di soccorso”
Hai sentito cosa dice la tv che
Non ci sono le stagioni
Che nel cosmo siamo soli, perduti
Non ci troviamo più nelle metropolitane
Senza sguardi da incrociare
Non lo dice solamente la tv che
Non sappiamo più sentire
Che siamo bravi ad inventare
Parole a cui non crediamo più
Che c’è tempo per sbagliare
Io non so dove abitare stanotte
Sono un pianoforte che non suona più
Rischio di impazzire non so dove andare
Scappo
Via da qua, da questa città senza un nome
C’è qualcuno a questo mondo con cui sentirmi fuori posto?
Via da qua da questa città senza voce
Troppo brava a darmi contro è una missione di soccorso
Per me
Ogni tanto mi chiedo se c’entri tu
Certe volte mi sento in bilico
Non mi ascolti se dico che io non ne ho più
Troppe volte mi sento scarico
Da un po’ di giorni c’hai la faccia scura
Guariscimi dalla paura
Sono l’incubo della fortuna
Ci ripenso e scappo
Via da qua, da questa città senza un nome
C’è qualcuno a questo mondo con cui sentirmi fuori posto?
Via da qua da questa città senza voce
Troppo brava a darmi contro è una missione di soccorso
Mi guardo intorno e penso
Io che cosa c’entro
Io dove mi metto in questo posto qua
Mi parlo in testa e urlo
Cosa vuoi da me?
Senza un nome
C’è qualcuno a questo mondo con cui sentirmi fuori posto?
Via da qua da questa città senza voce
Troppo brava a darmi contro è una missione di soccorso
Per me