Il palco del Live Show 5 di #XF2026 ( LA DIRETTA ), accoglie un graditissimo ritorno a casa, quello di Settembre , artista nato proprio nella famiglia di X Factor e che, anno dopo anno, sta costruendo un bel percorso, distinguendosi nel panorama pop per un timbro vocale graffiante, intenso e fortemente riconoscibile. Il cantautore da oltre 100 milioni di stream, saluta Giorgia e prende la parola ricordando proprio la sua esperienza nello show: "Era il 2023 qua su questo palco, è stato bellissimo e se penso che tre anni fa ero qui in gara a contendermi il posto, mi fa un effetto strano. X Factor mi è servito e mi ha aiutato tanto". E prima di congedarsi, l'incoraggiamento ai sette artisti che arrivano stasera al loro primo traguardo: presentare il proprio inedito. Non ultimo, l'annuncio del tour che include una data a Londra.

Settembre, una delle voci più interessanti della nuova scena pop italiana. Il tour

Nel 2025, con il brano “Vertebre”, manifesto intimo sulle fragilità generazionali e la vulnerabilità dei rapporti, si è aggiudicato il primo premio nella categoria Nuove Proposte, facendo il pieno di riconoscimenti della critica con il Premio "Mia Martini", il Premio della Sala Stampa "Lucio Dalla", il Premio Enzo Jannacci e il Premio SIAE per il miglior videoclip, oltre a conquistare poi il Disco d’Oro. L’anno successivo ha pubblicato “Due settimane”, singolo che ha inaugurato il nuovo percorso musicale e che ha portato sui principali palchi dei festival radiofonici italiani, confermando la crescita di un percorso artistico in continua evoluzione; e a seguire “Lentiggini”, pezzo che conferma una scrittura rara e matura, capace di curare le fragilità generazionali e trasformare i sentimenti personali in immagini sincere e universali. Settembre ha annunciato i primi appuntamenti del 2027 nei club: il 9 marzo sarà a Pozzuoli (NA) al Duel Club, il 15 marzo a Roma al Largo Venue, il 20 marzo a Milano ai Magazzini Generali.